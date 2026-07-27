“Vēl vairāk tūristus negribam” - Barselona sāk ierobežot milzīgo ceļotāju plūsmu
Viena no Eiropas populārākajām tūrisma pilsētām sākusi nopietni cīnīties ar pārmērīgu apmeklētāju skaitu. Spānijas pilsēta Barselona paziņojusi, ka nevēlas vēl lielāku tūristu pieplūdumu, jo milzīgā cilvēku plūsma rada arvien lielāku slogu vietējiem iedzīvotājiem.
Barselonas ilgtspējīga tūrisma komisārs Hosē Antonio Donaire uzsvēris, ka pilsētai nepieciešams apturēt nekontrolētu tūrisma izaugsmi.
“Barselonas vēstījums šobrīd ir – neviens tūrists vairāk,” viņš sacījis intervijā laikrakstam "The New York Times".
Pilsētas amatpersonas norāda, ka pašreizējais tūristu skaits jau ir sasniedzis robežu. 2025. gadā Barselonu apmeklējuši aptuveni 15,7 miljoni tūristu, un pilsēta uzskata, ka 16 miljoni apmeklētāju gadā ir maksimums.
Viens no plānotajiem pasākumiem ir stingrāki nodokļi kruīzu pasažieriem, kuri pilsētā uzturas tikai dažas stundas. Tiem, kuri Barselonā pavada mazāk nekā 12 stundas, varētu piemērot līdz pat 24 eiro lielu nodokli.
Barselonas iedzīvotāju neapmierinātība ar masu tūrismu pēdējos gados pieaugusi. Vietējie sūdzas par strauji augošām mājokļu cenām, pārslogotu sabiedrisko transportu un vēsturisko rajonu pārpildītību.
Pagājušajā vasarā pilsētā notika plaši protesti pret pārmērīgu tūrismu. Daļa demonstrantu izmantoja pat ūdens pistoles, lai vērstos pret tūristiem, aicinot “atdot Barselonu tās iedzīvotājiem”.
Barselonas mērs Žaume Kolboni iepriekš norādījis, ka pilsēta nevēlas vēl lielāku tūristu skaita pieaugumu, bet gan kvalitatīvāku tūrismu.
Amatpersonas uzsver, ka mērķis nav aizliegt tūristus, bet mainīt pilsētas attīstības virzienu – piesaistīt vairāk kultūras un biznesa ceļotāju, vienlaikus saglabājot pilsētu ērtu tās iedzīvotājiem.
“Katram iedzīvotājam jāspēj savā apkaimē nopirkt maizi, grāmatu vai skrūvi,” norādījis Donaire, uzsverot, ka pilsētai jābūt dzīvošanai piemērotai, nevis tikai tūristu izklaides vietai.