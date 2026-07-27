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VIDEO: Ukrainas aizstāvji Krimā veiksmīgi sadedzina dārgas okupantu pretgaisa aizsardzības sastāvdaļas
Ukrainas militārās izlūkošanas pārvalde (HUR) veikusi vēl vienu veiksmīgu operāciju okupētajā Krimā. Triecienu rezultātā tika iznīcinātas svarīgas Krievijas S-400 "Triumf" pretgaisa raķešu sistēmas sastāvdaļas.
Saskaņā ar HUR preses dienesta ziņojumu, naktī uz 26. jūliju bezpilota sistēmu speciālisti identificēja un izsekoja S-400 pozīciju okupētajā teritorijā. Pēc precīzu koordinātu noteikšanas Ukrainas spēki veica triecienu.
Uzbrukuma rezultātā tika iznīcināta S-400 palaišanas iekārta un radiolokācijas stacija "96L6", kas ir neatņemama pretgaisa aizsardzības sistēmas sastāvdaļa. Departaments publicēja ekskluzīvus videoierakstus ar šo dārgo Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas sastāvdaļu iznīcināšanu.
Šī operācija apliecina, ka Ukrainas izlūkošanas spēki spēj efektīvi noteikt un neitralizēt Krievijas dārgās un stratēģiski svarīgās pretgaisa sistēmas pat okupētajās teritorijās.