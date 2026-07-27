Aizturēts iespējamais dedzinātājs, kura dēļ Spānijā izdega 90 kvadrātkilometri un evakuēja 40 000 cilvēku
Foto: AFP/Scanpix
Dzēšanas darbi postošajos ugunsgrēkos Spānijā.
Pasaulē

Aizturēts iespējamais dedzinātājs, kura dēļ Spānijā izdega 90 kvadrātkilometri un evakuēja 40 000 cilvēku

Ārzemju nodaļa

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Spānijas varasiestādes aizturējušas aizdomās turamo saistībā ar plašo ugunsgrēku Avilas provincē netālu no Madrides, kurā izdega aptuveni 90 kvadrātkilometri teritorijas.

Aizturēts iespējamais dedzinātājs, kura dēļ Spānij...

Kā paziņojusi Spānijas Civilā gvarde, aizdomās turamais izmantojis lauksaimniecības tehniku vietā, kur tās lietošana bija stingri aizliegta. Kopā ar vēl vienu personu viņš, iespējams, izraisījis dzirksteles, no kurām izcēlies postošais ugunsgrēks.

Arī otra persona pašlaik tiek izmeklēta aizdomās par ugunsgrēka izraisīšanu.

Liesmu dēļ no apkārtnes nācās evakuēt vairāk nekā 40 000 cilvēku. Ugunsgrēks iznīcināja plašas teritorijas, un tā dzēšanā tika iesaistīti lieli ugunsdzēsēju un glābēju spēki.
 

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