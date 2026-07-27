Dzēšanas darbi postošajos ugunsgrēkos Spānijā.
Pasaulē
Šodien 08:58
Aizturēts iespējamais dedzinātājs, kura dēļ Spānijā izdega 90 kvadrātkilometri un evakuēja 40 000 cilvēku
Spānijas varasiestādes aizturējušas aizdomās turamo saistībā ar plašo ugunsgrēku Avilas provincē netālu no Madrides, kurā izdega aptuveni 90 kvadrātkilometri teritorijas.
Kā paziņojusi Spānijas Civilā gvarde, aizdomās turamais izmantojis lauksaimniecības tehniku vietā, kur tās lietošana bija stingri aizliegta. Kopā ar vēl vienu personu viņš, iespējams, izraisījis dzirksteles, no kurām izcēlies postošais ugunsgrēks.
Arī otra persona pašlaik tiek izmeklēta aizdomās par ugunsgrēka izraisīšanu.
Liesmu dēļ no apkārtnes nācās evakuēt vairāk nekā 40 000 cilvēku. Ugunsgrēks iznīcināja plašas teritorijas, un tā dzēšanā tika iesaistīti lieli ugunsdzēsēju un glābēju spēki.