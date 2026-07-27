Festivāls pie slavenā Sietlas torņa pārvēršas traģēdijā: apšaudē nogalināti divi cilvēki
Traģiski notikumi risinājušies ASV pilsētā Sietlā, kur ēdiena festivāla laikā netālu no slavenā "Space Needle" torņa izcēlusies apšaude. Tajā nogalināti divi cilvēki, bet vēl pieci ievainoti, tostarp kāds bērns, informē vietējās amatpersonas.
Apšaude notikusi Sietlas centrā, kur tobrīd norisinājās plaši apmeklēts ēdiena festivāls. Pēc aculiecinieku teiktā, īsi pēc plkst. 18.00 pēc vietējā laika atskanējuši vairāki šāvieni, un pasākuma teritorijā izcēlusies panika.
Kā norādījusi Sietlas mēre Keitija Vilsone, policija aizturējusi divus aizdomās turamos. Plašāka informācija par viņu identitāti un iespējamiem motīviem pagaidām nav publiskota.
"Šis ir šausminošs vardarbības akts," paziņojusi mēre, izsakot līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un cietušajiem.
Aculiecinieki notikušo raksturojuši kā haotisku situāciju – cilvēki metušies prom no notikuma vietas, cenšoties atrast drošību.
Slimnīcā, kur nogādāti daļa cietušo, pēc notikušā uz laiku ieviests daļējs drošības režīms. Policija turpina izmeklēšanu un sola sniegt plašāku informāciju.