Policija Berlīnē nošāvusi galveno aizdomās turēto praida terorakta lietā
Vācijas policijas operācijas gaitā svētdien nošauts Abduls Baluts, kas bija galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā praida gaitā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti, pavēstīja likumsargi.
Policija ap plkst. 18 noskaidrojusi, ka Baluts atrodas mazdārziņu rajonā Špandavā, Berlīnes rietumos.
Baluts skrējis policistu virzienā, turot ieroci ar asmeni. Likumsargi atklājuši uguni, Balutu sašaujot, teikts likumsargu paziņojumā platformā "X".
Baluts nomiris notikuma vietā, neraugoties uz centieniem glābt viņa dzīvību, norādīja policija.
Jau ziņots, ka sestdien Berlīnes centrā Tīrgartenā netālu no praida norisēm balts auto ietriecās pūlī, daudzus savainojot.
Kā svētdien pavēstīja Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints, Baluts tiek turēts aizdomās, ka pēc auto ietriekšanas pūlī uzbrucis cilvēkiem ar mačeti, vairākus savainojot.
Baluts bija galvenais aizdomās turamais Berlīnes praida terorakta lietā.
Sākotnēji policijas publiskotajā informācijā viņš tika identificēts kā Abduls B., kas ir 21 gadus vecs.
Likumsargi svētdien arī paziņoja, ka viņš ir libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis.
Uzbrukums praida gaitā sestdien Tīrgartenā, pūlī ietriecot auto un uzbrūkot cilvēkiem ar mačeti, pēc visa spriežot, bija islāmistu terorakts, svētdien sacīja iekšlietu ministrs.