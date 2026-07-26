Lietuvā arī nākamgad strauji palielinās minimālo algu
Lietuvas valdība nolēmusi arī nākamgad būtiski palielināt minimālo algu. No 2027. gada tā pieaugs līdz 1245 eiro bruto, kas ir par 8% vairāk nekā šogad un aptuveni par 400 eiro vairāk, nekā pašlaik plānots Latvijā, vēsta Latvijas Televīzija.
Divu gadu laikā minimālā alga Lietuvā būs palielinājusies par 207 eiro jeb gandrīz 20%. Pēc nodokļu nomaksas minimālās algas saņēmēji nākamgad saņems vismaz 902 eiro, un izmaiņas skars aptuveni 140 000 strādājošo.
Lietuvas Sociālās drošības un darba ministrija norāda, ka algu pieaugumu ļauj nodrošināt valsts ekonomikas izaugsme, kā arī mērķis pietuvoties Eiropas Savienības ieteikumam, lai minimālā alga veidotu aptuveni 50% no vidējās algas.
Vienlaikus amatpersonas uzsver, ka Lietuvas bruto alga nav tieši salīdzināma ar Latviju un Igauniju, jo pēc 2019. gada nodokļu reformas lielākā daļa sociālo iemaksu tika iekļauta darbinieka bruto algā. Šobrīd pēc nodokļu nomaksas minimālā alga ir aptuveni 865 eiro Igaunijā, 847 eiro Lietuvā un 660 eiro Latvijā.
Ekonomisti skaidro, ka Lietuvai straujāk celt minimālo algu palīdzējusi spēcīgāka ekonomikas izaugsme, daudzveidīgāka rūpniecība un augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksporta attīstība. Tomēr nākotnē šādu pieauguma tempu varētu ierobežot konkurētspējas problēmas, starptautiskā konkurence un ārējie ekonomiskie riski.
Savukārt Lietuvas uzņēmēji brīdina, ka minimālās algas pieaugumu īpaši smagi izjūt reģionu mazie un vidējie uzņēmumi, kur daudzi darbinieki saņem algu, kas ir tuvu minimālajai. Vienlaikus viņi atzīst, ka lielākas algas veicina iedzīvotāju pirktspēju un palielina patēriņu, kas pozitīvi ietekmē ekonomiku.