ASV pārtraucot uzbrukumus, arī Irāna paziņo par triecienu apturēšanu
ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna svētdien paziņoja, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem Tuvajos Austrumos.
"Šie uzbrukumi mitējās tikai pirms divām naktīm, bet pēdējās divas naktis amerikāņi nav veikuši savus uzbrukumus," pauda Irānas armijas pārstāvis sakariem ar presi Mohammads Akraminija.
"Tā kā mūsu stratēģija būtībā ir bijusi atbildes rakstura, mēs esam pārtraukuši arī savas atbildes operācijas," klāstīja armijas pārstāvis.
ASV telekanāls CNN, atsaucoties uz avotu Pentagonā, sestdien vēstīja, ka ASV operācijas pret Irānu ir apturētas.
Kā ziņoja laikraksts "New York Times", atsaucoties uz divām personām, kas informētas par šo jautājumu, plāni par kampaņas eskalāciju ir atlikti arī tāpēc, ka bruņojuma rezerves ir sarukušas.
Trampam jārēķinās arī riskiem, ka Tuvajos Austrumos var izraisīties plašāks karš, Persijas līča sabiedrotie var atsvešināties, var izraisīties jauni satricinājumi pasaules ekonomikā, norādīja laikraksts.
Irānas armija svētdien brīdināja, ka karš paplašināsies vēl vairāk, ja ASV nolemtu uzbrukumus atsākt.
Kā vēstīja tīmekļa izdevums "Axios", Pentagons piektdien bija iesniedzis Trampam plānu par to, lai 14. nakti pēc kārtas veiktu gaisa uzbrukumus Irānai, taču prezidents atteicies to apstiprināt, dodot priekšroku sarunām.
Svētdien Irānas galvaspilsētā Teherānā vietējie iedzīvotāji pavadīja parastu rītu, cita starpā cīnoties ar smagiem satiksmes sastrēgumiem ceļā uz darbu, novēroja ziņu aģentūras AFP žurnālists.
Pilsētā saglabājās liels karstums, veikali un restorāni bija atvērti kā parasti.