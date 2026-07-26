Rumānijas gaisa telpā notriekts drons
Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notriecis dronu, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā, svētdien pavēstīja Rumānijas Aizsardzības ministrija.
"Drons tika droši notriekts 12 kilometru attālumā uz ziemeļaustrumiem no Sulinas valsts gaisa telpā virs teritoriālajiem ūdeņiem," teikts paziņojumā.
Trīs dienu laikā šis jau ir trešais šāda veida incidents.
Drons notriekts virs Melnās jūras piecas minūtes pēc tam, kad tas bija ielidojis valsts gaisa telpā, pavēstīja aizsardzības ministrs Radu Miruca.
Rumānijas prezidents Nikušors Dans, atsaucoties uz izmeklēšanas datiem, svētdien norādīja, ka piektdien notriektais bezpilota lidaparāts bija viens no ""Shahed" modeļa droniem, ko Krievija izmanto savā agresijas karā pret Ukrainu".
Izmeklēšana par sestdien un svētdien notriektajiem bezpilota lidaparātiem turpinās, piebilda Dans.
"Tas nav pieņemami un pieciešami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa," platformā "X" uzsvēra Rumānijas prezidents.