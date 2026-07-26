Vācijas ministrs: uzbrukums Berlīnes praidā bija islāmistu terorakts
Berlīnē sestdienas vakarā netālu no praida norises vietas notikušais uzbrukums, kurā viens cilvēks tika nogalināts, pēc visa spriežot, bija islāmistu terorakts, svētdien sacīja Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.
"Viss, ko šeit redzam, liecina, ka tas bija islāmistu terorakts," ministrs žurnālistiem sacīja notikuma vietā.
Ievainoto skaits pieaudzis līdz 29, norādīja Dobrints.
Sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīrgartenā auto ietriecās cilvēku pūlī. Sākotnēji tika ziņots par vienu nogalināto un 16 ievainotajiem. Glābēji arī norādīja, ka trīs cilvēku ievainojumi ir dzīvībai bīstami.
Galvenais par uzbrukumu aizdomās turamais ir teroristu organizācijas "Islāma valsts" atbalstītājs, svētdien vēsta vācu mediji.
21 gadu vecais vīrietis, kuru policija identificējusi kā Abdulu B., pērn bija devies uz Tuvajiem Austrumiem, lai pievienotos "Islāma valstij", taču šis mēģinājums bija nesekmīgs, vēsta laikraksts "Bild" un žurnāls "Der Spiegel".
Pēc tam viņš Vācijā tika notiesāts par "smaga valsts apdraudējuma vardarbības akta sagatavošanu", vēsta mediji.
Aizdomās turamais ir saistīts ar Berlīnes islāmistu aprindām, jau iepriekš norādīja likumsargi.
Policija un prokuratūra vērsusies pie sabiedrības, lūdzot sniegt informāciju par 21 gadu veco Abdulu B., brīdinot, ka viņš var būt bīstams un bruņots.
Likumsargi uzsvēra, ka viņam nekādos apstākļos nevajadzētu tuvoties vai kontaktēties ar viņu tiešā veidā.