Berlīnes praids beidzas ar traģēdiju pēc auto ietriekšanās pūlī
Berlīnē praida pasākuma laikā automašīna ietriekusies cilvēku pūlī, nogalinot vienu cilvēku un ievainojot vēl vismaz 16. Policija ziņo, ka aizdomās turamais ir identificēts, taču pagaidām nav aizturēts.
Incidents notika sestdienas vakarā pilsētas centrā, kad tūkstošiem cilvēku pulcējās pie Brandenburgas vārtiem, lai noslēgtu ikgadējās Kristofera ielas dienas jeb “Christopher Street Day” (CSD) svinības. Pēc notikušā pasākums tika atcelts.
Policija norādīja, ka aizdomās turamais vīrietis ir "zināms policijai" un esot saistīts ar islāmistu vidi. Plaša mēroga meklēšanas operācija turpinās visā Berlīnē.
Pēc aculiecinieku teiktā, balts furgons lielā ātrumā iebraucis cilvēku pūlī Tīrgartenas parkā ap plkst. 22.00 pēc vietējā laika. Cilvēki panikā skrējuši prom, mēģinot paslēpties parkā.
"Transportlīdzeklis iebrauca parkā un notrieca vairākus cilvēkus," sociālajos tīklos paziņoja policija. Pēc sadursmes automašīna apstājās, ietriecoties kokā, bet vēlāk tika atrasta pamesta notikuma vietā.
Neatliekamās palīdzības dienesti uz vietas sniedza palīdzību cietušajiem, tostarp vairākiem cilvēkiem ar dzīvībai bīstamiem ievainojumiem. Notikuma vietā ieradās liels skaits policistu, ugunsdzēsēju un mediķu.
Berlīnes mērs Kai Vēgners notikušo nosauca par "uzbrukumu mūsu brīvajai un atvērtajai sabiedrībai".
"Manas domas ir ar upuriem, viņu ģimenēm un draugiem. Es uzticos policijai un drošības dienestiem, kuri izmeklēs notikušo ar vislielāko steidzamību," viņš paziņoja.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs solīja, ka notikušais tiks pilnībā izmeklēts un vainīgie tiks sodīti.
“Christopher Street Day” ir viens no lielākajiem LGBTQ+ kopienas tiesību pasākumiem Vācijā. Tas piemin 1969. gada Stounvolas nemierus Ņujorkā, kas kļuva par nozīmīgu pagrieziena punktu LGBTQ+ tiesību kustībā.
Iepriekš šogad līdzīgs incidents notika Leipcigā, kur automašīnai iebraucot gājēju zonā, gāja bojā divi cilvēki, bet vēl 22 tika ievainoti.