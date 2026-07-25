Trampa nometne maina kursu. Kāpēc viņi pēkšņi atbalsta Ukrainu?
Vairāki ietekmīgi Donalda Trampa atbalstītāju kustības viedokļu līderi ir krasi mainījuši savu nostāju pret karu un tagad atklāti pauž atbalstu Ukrainai, raksta "The Telegraph"..
Pazīstamā influencere Lora Lūmere pēc vizītes Kijivā un piedzīvotas gaisa trauksmes atzina savu iepriekšējo kļūdu un pauda nožēlu par savulaik izrādīto vienaldzību pret notiekošo.
Arī citi labējā spārna komentētāji, kuri iepriekš kategoriski pieprasīja pārtraukt militāro palīdzību Vašingtonas sabiedrotajiem, tagad uzsver nepieciešamību palīdzēt Ukrainai izcīnīt uzvaru un saskata Krievijas patieso dabu.
Šīs pārmaiņas lielā mērā ir saistītas ar Amerikas Savienoto Valstu militārās vadības atklāsmēm par Ukrainas ārkārtīgi augsto tehnoloģisko attīstību dronu un mākslīgā intelekta jomā.
Pēc nesenas vizītes Kijivā ASV Sauszemes spēku sekretārs Dens Driskols bija patīkami pārsteigts par ukraiņu operacionālo sistēmu Delta, kas apvieno visus bezpilota lidaparātus un ieročus vienotā tīklā, atklāti atzīstot, ka amerikāņiem šobrīd nav nekā līdzvērtīga.
Tādējādi Ukraina no palīdzības lūdzējas ir kļuvusi par vērtīgu tehnoloģisko partneri, un Savienotās Valstis tagad plāno iepirkt ukraiņu dronus militārajiem testiem un veidot kopīgus ražošanas projektus.
Papildu grūdienu abu valstu attiecību uzlabošanai deva Maskavas sadarbība ar Irānu laikā, kad Vašingtona piedzīvoja asu saspīlējumu ar šo Tuvo Austrumu valsti. Rietumu izlūkdienesti atklāja, ka Krievija aktīvi dalās ar dronu tehnoloģijām un satelītattēliem, lai palīdzētu Teherānai vērsties pret amerikāņu militārajiem spēkiem.
Kijiva prasmīgi izmantoja šo situāciju, sniedzot sabiedrotajiem pierādījumus par Maskavas un Teherānas sadarbību un palīdzot atvairīt irāņu dronu uzbrukumus, kas pārliecināja Trampa nometni ieņemt daudz stingrāku nostāju pret Kremli.