Ar Irānu saistīti "Telegram" kanāli draud Ukrainai ar raķešu triecieniem pēc Zelenska paziņojuma
Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma par sekmīgu triecienu kuģim, kas starp Krieviju un Irānu pārvadājis militāro kravu, vairāki ar Irānu saistīti "Telegram" kanāli publicējuši draudus Ukrainai, tostarp aicinājumus veikt ballistisko raķešu triecienus pa tās teritoriju.
Draudi izskanēja pēc tam, kad Zelenskis pavēstīja, ka Ukrainas spēki Kaspijas jūrā devuši triecienu Krievijas karakuģim un kuģiem, kas, pēc Ukrainas teiktā, bija iesaistīti ar Irānu saistītu militāro kravu pārvadāšanā.
⚠️ Iran-linked Telegram channels threaten Ukraine with missile strikes following Zelensky's statement— NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026
After the Ukrainian president announced a successful strike on a vessel transporting military cargo between Russia and Iran, several Iran-linked Telegram channels began… https://t.co/n6rg3bbGI5 pic.twitter.com/S2VywY2nWz
Irāna savukārt nosodīja uzbrukumu, paziņojot, ka sprādzienā uz Irānas komerckuģa gājis bojā viens jūrnieks, bet vēl viens ievainots. Teherāna notikušo raksturoja kā agresijas aktu un solīja aizstāvēt savas intereses un drošību.
Pēc šiem notikumiem vairāki proirāniskie "Telegram" kanāli publicēja vēstījumus ar draudiem Ukrainai, tostarp apgalvojumus, ka visa Ukrainas teritorija esot sasniedzama ar Irānas ballistiskajām raķetēm. Šie izteikumi pagaidām ir fiksēti sociālajos tīklos un ar Irānu saistītos medijos, taču nav oficiāls Irānas valdības paziņojums.