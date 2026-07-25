Ar Irānu saistīti "Telegram" kanāli draud Ukrainai ar raķešu triecieniem pēc Zelenska paziņojuma
Foto: ZUMAPRESS.com
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis skaidro mērķtiecīgos triecienus.
Pasaulē

Ar Irānu saistīti "Telegram" kanāli draud Ukrainai ar raķešu triecieniem pēc Zelenska paziņojuma

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma par sekmīgu triecienu kuģim, kas starp Krieviju un Irānu pārvadājis militāro kravu, vairāki ar Irānu saistīti "Telegram" kanāli publicējuši draudus Ukrainai, tostarp aicinājumus veikt ballistisko raķešu triecienus pa tās teritoriju.

Ar Irānu saistīti "Telegram" kanāli draud Ukrainai...

Draudi izskanēja pēc tam, kad Zelenskis pavēstīja, ka Ukrainas spēki Kaspijas jūrā devuši triecienu Krievijas karakuģim un kuģiem, kas, pēc Ukrainas teiktā, bija iesaistīti ar Irānu saistītu militāro kravu pārvadāšanā.

Irāna savukārt nosodīja uzbrukumu, paziņojot, ka sprādzienā uz Irānas komerckuģa gājis bojā viens jūrnieks, bet vēl viens ievainots. Teherāna notikušo raksturoja kā agresijas aktu un solīja aizstāvēt savas intereses un drošību.

Pēc šiem notikumiem vairāki proirāniskie "Telegram" kanāli publicēja vēstījumus ar draudiem Ukrainai, tostarp apgalvojumus, ka visa Ukrainas teritorija esot sasniedzama ar Irānas ballistiskajām raķetēm. Šie izteikumi pagaidām ir fiksēti sociālajos tīklos un ar Irānu saistītos medijos, taču nav oficiāls Irānas valdības paziņojums.

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