Degošās "Wildberries" noliktavas kļuvušas par vienu no Putina ekonomikas vājākajiem punktiem
Ukraina ir atradusi vienu no ievainojamākajiem punktiem Krievijas ekonomikā. Mērķtiecīgi triecieni lielākā Krievijas tiešsaistes tirdzniecības giganta "Wildberries" loģistikas centriem rada milzīgus finansiālus zaudējumus ne tikai pašam uzņēmumam, bet arī tūkstošiem vietējo tirgotāju, vēsta britu laikraksts "Financial Times".
Pēc izdevuma vēstītā, vairāki Ukrainas dronu uzbrukumi jau iznīcinājuši preces vairāku miljardu rubļu vērtībā. Pēdējais trieciens tika dots plašam noliktavu kompleksam Ļeņingradas apgabalā, un šo faktu oficiāli apstiprinājis arī reģiona gubernators Aleksandrs Drozdenko.
"Financial Times" norāda, ka uzbrukumu sekas ir tālejošas. Tās smagi izjutīs ne tikai pats uzņēmums, bet arī tūkstošiem platformas pārdevēju, kuriem šobrīd reāli draud bankrots, nespēja pildīt kredītsaistības un nodokļu parādi.
Kijiva skaidro, ka šie uzbrukumi ir likumsakarīga atbilde uz Krievijas armijas triecieniem Ukrainas pasta un kurjerpasta uzņēmuma "Nova pošta" noliktavām. Turklāt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau iepriekš atklāja, ka tieši caur "Wildberries" plašo loģistikas tīklu Krievijas bruņotie spēki ir saņēmuši dronu komponentes, navigācijas aprīkojumu un citu militāram pielietojumam izmantojamu ekipējumu.
Krievijas mediju aplēses liecina, ka pirmie četri uzbrukumi pārvērtuši pelnos aptuveni 444 000 kvadrātmetru noliktavu platības jeb gandrīz 8% no uzņēmuma kopējām loģistikas jaudām. Tikai infrastruktūras atjaunošana vien varētu izmaksāt aptuveni 36 miljardus rubļu (ap 370 miljoniem eiro), bet kopējie zaudējumi jau pēc pirmā uzbrukuma tika lēsti 150 līdz 235 miljardu rubļu apmērā.
Situāciju vietējiem uzņēmējiem vēl vairāk sarežģī fakts, ka neilgi pirms šiem uzbrukumiem "Wildberries" vadība dronu triecienus iekļāva nepārvaramas varas jeb force majeure apstākļu sarakstā. Tas uzņēmumam ļāva atteikties no pienākuma pilnībā kompensēt pārdevēju zaudējumus. Lai gan vēlāk gigants tomēr paziņoja par kompensāciju izmaksu mazajiem tirgotājiem, daudzi uzņēmēji sūdzas, ka saņemtās summas sedz tikai pavisam nelielu daļu no reālajiem zaudējumiem.
Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu sniegto informāciju, tikai vienas nedēļas laikā mērķtiecīgos triecienos ir iznīcināta vai smagi bojāta aptuveni desmitā daļa no visām uzņēmuma noliktavu jaudām Krievijas teritorijā.