Fiksēts nepieredzēti straujš odu pārnēsāta bīstama vīrusa uzliesmojums Eiropā. Kurās valstīs īpaši jāuzmanās?
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ziņo par strauju Rietumnīlas vīrusa izplatību. Visvairāk vietējās transmisijas gadījumu šobrīd fiksēti Grieķijā un Itālijā, kur vīruss pamatā skar centrālo nervu sistēmu, izraisot encefalītu un meningītu. Saslimšanas gadījumi konstatēti arī Spānijā, Rumānijā un Ziemeļmaķedonijā.
Saskaņā ar ECDC apkopotajiem datiem uz 2026. gada 22. jūliju, vīruss ir konstatēts jau 35 reģionos sešās Eiropas valstīs, kur kopumā reģistrēts 81 lokāli iegūts cilvēku inficēšanās gadījums. Vīrusa izplatība paplašinās visai strauji – tikai pēdējās nedēļas laikā vien vīruss konstatēts deviņās jaunās teritorijās, kas iepriekš netika uzskatītas par skartām.
Itālija un Grieķija ir visvairāk skartās valstis
ECDC apkopotie dati liecina, ka lokāli iegūti inficēšanās gadījumi šobrīd reģistrēti šādās valstīs:
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Itālija: 46 gadījumi (skarti 20 reģioni, tostarp Milāna, Verona un Florence)
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Grieķija: 21 gadījums (skarti seši reģioni)
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Ziemeļmaķedonija: 5 gadījumi (Skopje un Vardara)
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Rumānija: 5 gadījumi (Ardžešas un Sučavas reģioni)
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Spānija: 3 gadījumi (Alikante un Seviļa)
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Francija: 1 gadījums
Satraucoši rādītāji Grieķijā
Grieķijas Nacionālā sabiedrības veselības organizācija (EODY) ziņo, ka no 21 valstī reģistrētā pacienta 20 personām ir attīstījušies smagi centrālās nervu sistēmas traucējumi, tostarp encefalīts, meningīts un akūta flengana paralīze. Tikai vienam pacientam slimība noritējusi ar viegliem simptomiem.
Līdz šim Grieķijā nav reģistrēts neviens nāves gadījums, taču 13 pacienti joprojām ārstējas slimnīcā. Situācija strauji attīstās – 14 no šiem gadījumiem atklāti tieši pēdējās nedēļas laikā. Turklāt tiek pētīts vēl viens saslimšanas gadījums ar sarežģītu ceļojumu vēsturi, kas pagaidām nav iekļauts vietējās statistikas datos.
Absolūtais vairums inficēšanās gadījumu Grieķijā koncentrējas Atikas reģionā. EODY ir noteikusi vairākas augsta riska zonas arī tajās pašvaldībās, kur cilvēku saslimšanas gadījumi vēl nav konstatēti, ņemot vērā ģeomorfoloģiskos datus un vīrusa aprites tuvumu. Organizācija uzsver, ka Rietumnīlas vīrusa uzliesmojumi Grieķijā regulāri atkārtojas jau kopš 2010. gada, kas liecina, ka vīruss valstī ir nostiprinājies.
Kāpēc vīruss izplatās?
Rietumnīlas vīrusa pārnesē galveno lomu spēlē odi, savukārt vīrusa dabiskais rezervuārs ir savvaļas putni. Vīrusa izplatību būtiski ietekmē laikapstākļi, odu populācijas blīvums un putnu migrācija. Tā kā nav iespējams precīzi paredzēt, kuras zonas tiks skartas visvairāk, veselības iestādes iesaka iedzīvotājiem un tūristiem lietot individuālos aizsardzības līdzekļus pret odu kodumiem.
ECDC vasaras sezonā katru nedēļu publicē atjauninātus datus par vīrusa skartajām teritorijām.