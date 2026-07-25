Aizturētā praktikante jau iepriekš bija nonākusi NATO drošības dienestu redzeslokā.
Pasaulē
Šodien 20:18
Spiegu skandāls NATO: par dalību noziedzīgā grupējumā un spiegošanu aizturēta praktikante
Beļģijas policija piektdien aizturējusi kādu NATO Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā (SHAPE) praktikanti, Ķīnas izcelsmes Kanādas pilsoni.
Izplatītajā paziņojumā Beļģijas Federālā prokuratūra norāda, ka sieviete tiek turēta aizdomās par "spiegošanu trešās valsts labā un dalību noziedzīgā organizācijā".
Kā atklāj prokuratūra, aizturētā praktikante jau iepriekš bija nonākusi NATO drošības dienestu redzeslokā
Turpinot izmeklēšanu, Beļģijas varasiestādes veica kratīšanu aizdomās turētās sievietes dzīvesvietā un birojā, bet jau nākamajā dienā sekoja viņas arests, vēsta "Politico".
Pagaidām Beļģijas prokuratūra atturas sniegt plašāku informāciju un nekomentē, kādas tieši darbības aizturētajai tiek inkriminētas un kuras valsts labā viņa, iespējams, spiegojusi.