"Kā tas mūsdienās ir iespējams?!" Kalgari jau nedēļu izmisīgi meklē bez pēdām pazudušu 11 gadus vecu zēnu
Kanādas policija un simtiem brīvprātīgo Kalgari jau nedēļu turpina vērienīgu meklēšanas operāciju, cerot atrast 11 gadus veco Pārkeru Velsu .
Zēns, kuram ir autisms un kurš nerunā, bez pēdām pazuda 16. jūlijā, taču likumsargi joprojām neatmet cerības atrast viņu dzīvu.
Tikmēr bērna pazušana izraisījusi plašas diskusijas un sabiedrības sašutumu par valsts trauksmes sistēmas nepilnībām.
Vērienīgā meklēšana nav apturēta – policija izmanto dronus un citus specializētos resursus, bet ugunsdzēsēji, glābēji un simtiem brīvprātīgo burtiski "ķemmē" parkus, takas un apkaimes.
Iedzīvotāji un uzņēmēji tiek lūgti rūpīgi pārbaudīt savus īpašumus – ielūkoties zem terasēm, šķūnīšos, baļļās, atkritumu un zaru kaudzēs, kā arī jebkurā citā vietā, kur bērns varētu paslēpties.
"Nekad nepadodieties! Mēs esam ar tevi par visiem 100 procentiem, Pārker," uzsver kāda brīvprātīgā, kura visu nedēļu palīdzējusi meklēšanas darbos. "Vecāki nav vieni. Pilsēta ir saliedējusies un parāda savu patieso seju."
Pazuda gaišā dienas laikā
Pārkers mīklaini pazuda gaišā dienas laikā (starp plkst. 11.08 un 11.41) pēc tam, kad bija izgājis no bērnu pieskatīšanas centra Tornklifas apkaimē.
Kāds kaimiņš, kura drošības kameras fiksējušas zēnu ejam garām, atklāj, cik plaša bijusi meklēšana: "Policija pārbaudīja arī manu māju. Viņi skatījās zem gultām, skapjos, nišās – visur, kur kāds varētu paslēpties."
Cits vietējais iedzīvotājs neslēpj savu izmisumu par to, ka, neskatoties uz milzīgajiem resursiem, zēns joprojām nav atrasts. "Simtiem cilvēku pārmeklē katru stūrīti, katru pakalnu... Tas vienkārši neietilpst galvā," viņš atzīst. "Kā tas ir iespējams, ka mūsdienās mēs nevaram atrast pazudušu bērnu?"
Sašutums par novēlotu trauksmi
Kamēr turpinās izmisīgie meklēšanas darbi, Kanādā uzvirmojušas asas diskusijas par valsts brīdināšanas sistēmu ārkārtas situācijās. Cilvēkos neizpratni raisījis fakts, ka Amber Alert (īpašā valsts brīdinājuma sistēma par pazudušiem bērniem) tika izsludināta tikai divas dienas pēc Pārkera pazušanas.
Kāds ir iemesls šādam kavējumam? Izrādās, atbilstoši valsts noteikumiem policija šo trauksmi var aktivizēt tikai tad, ja ir izpildīti konkrēti kritēriji, no kuriem galvenais – ir jābūt pamatotām aizdomām, ka bērns ir nolaupīts un atrodas dzīvības briesmās.
"Esmu pārliecināta, ka tad, ja trauksme tiktu izsludināta laikus, kad tam bija jānotiek, viņš jau būtu mājās," sarūgtinājumu neslēpj kāda sieviete.
Šis traģiskais gadījums ir pamudinājis kādu māti, kuras dēlam arī ir autisms, uzākt parakstu vākšanu petīcijai par jaunas brīdināšanas sistēmas – Indigo Alert – izveidi. Tā būtu īpaši paredzēta pazudušiem bērniem ar neiroloģiskās attīstības traucējumiem, kuri ir īpaši neaizsargāti un atrodas paaugstināta riska grupā, taču kuru gadījumā policijai nav tiešu pierādījumu par nolaupīšanu.
"Līdz pat pagājušajai nedēļai es patiešām nezināju, ka Amber Alert attiecas tikai uz nolaupītiem, nevis vienkārši pazudušiem bērniem," viņa atzīst, piebilstot, ka sistēmā noteikti nepieciešama atsevišķa apakškategorija. "Ir pagājusi jau nedēļa... Tas, ka mēs joprojām neko nezinām, ir vienkārši graujoši."