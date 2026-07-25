Šausmas Eiropā: ugunsgrēku dēļ Francijā un Spānijā tūkstošiem cilvēku spiesti pamest savas mājas
Foto: AFP/Scanpix
Karstā laika dēļ Eiropā izcēlušies plaši meža ugunsgrēki.
Pasaulē

Šausmas Eiropā: ugunsgrēku dēļ Francijā un Spānijā tūkstošiem cilvēku spiesti pamest savas mājas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Francijas dienvidrietumos un Spānijas galvaspilsētas Madrides apkārtnē savvaļas ugunsgrēku dēļ evakuēto cilvēku skaits sestdien sasniedzis 267 000, liecina abu valstu amatpersonu sniegtā informācija.

Šausmas Eiropā: ugunsgrēku dēļ Francijā un Spānijā...

Francijā evakuēti 197 000 cilvēki no Bordo apkārtnes, un tā ir lielākā mierlaika evakuācija Francijas vēsturē, norādījusi Iekšlietu ministrija. Evakuētie tiek izvietoti skolās un sporta zālēs.

Spānijā no ciemiem uz rietumiem no Madrides evakuēti 70 000 cilvēki. Kā novēroja aģentūra AFP, debesis virs Madrides aizsedz brūngani pelēki dūmi, un vietām pilsētā bieza melna pelnu kārta klāj jumta terases. Iedzīvotāji ir spiesti turēt logus aizvērtus dūmu smakas dēļ. Meži deg tikai dažus kilometrus no Madrides.

Līdz šim nav ziņots par civiliedzīvotāju upuriem, taču šīs nedēļas sākumā netālu no Bordo gāja bojā divi franču ugunsdzēsēji. Francija ir nosūtījusi 1000 karavīru palīgā ugunsdzēsējiem Bordo apkārtnē.

Tēmas

Iekšlietu ministrijaFrancijaBordo

Citi šobrīd lasa