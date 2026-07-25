Šausmas Eiropā: ugunsgrēku dēļ Francijā un Spānijā tūkstošiem cilvēku spiesti pamest savas mājas
Francijas dienvidrietumos un Spānijas galvaspilsētas Madrides apkārtnē savvaļas ugunsgrēku dēļ evakuēto cilvēku skaits sestdien sasniedzis 267 000, liecina abu valstu amatpersonu sniegtā informācija.
Francijā evakuēti 197 000 cilvēki no Bordo apkārtnes, un tā ir lielākā mierlaika evakuācija Francijas vēsturē, norādījusi Iekšlietu ministrija. Evakuētie tiek izvietoti skolās un sporta zālēs.
Houses west of Madrid burned as Spain declared its first national emergency over a wildfire https://t.co/O1AaTt8gvr pic.twitter.com/J2pgXPp2vq— Reuters (@Reuters) July 25, 2026
WATCH: Massive fire engulfs hillside in tourist town of La Vall d’Uixó, Valencia as wildfires spread across Spain pic.twitter.com/DuFcgsSJdI— Rapid Report (@RapidReport2025) July 25, 2026
🔥 Devastating #wildfires in #France #Spain force 220,000 evacuations— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 25, 2026
📍Southwestern France (near Bordeaux, Cap Ferret, Gironde & Landes and
📍Central Spain (west of Madrid & Ávila.
Evacuations: 200,000+ people forced to leave homes. Some escaped Cap Ferret by boat.
Area… pic.twitter.com/DA73Gstjzz
Spānijā no ciemiem uz rietumiem no Madrides evakuēti 70 000 cilvēki. Kā novēroja aģentūra AFP, debesis virs Madrides aizsedz brūngani pelēki dūmi, un vietām pilsētā bieza melna pelnu kārta klāj jumta terases. Iedzīvotāji ir spiesti turēt logus aizvērtus dūmu smakas dēļ. Meži deg tikai dažus kilometrus no Madrides.
Līdz šim nav ziņots par civiliedzīvotāju upuriem, taču šīs nedēļas sākumā netālu no Bordo gāja bojā divi franču ugunsdzēsēji. Francija ir nosūtījusi 1000 karavīru palīgā ugunsdzēsējiem Bordo apkārtnē.