"Soma pēkšņi sāka lēkāt un čirkstēt!" Londonas autobusā pasažieri piedzīvo mūža lielāko šoku
Iedomājieties situāciju – jūs iekāpjat sabiedriskajā autobusā, bet ejā mētājas liela veļas soma. Kad to mēģina pastumt malā, tā pēkšņi sāk lēkāt un čirkstēt. Tieši šādu šokējošu atradumu piedzīvojuši pasažieri un transporta darbinieki Londonā, kur somā tika atrasts pamests, dzīvs pērtiķītis. Tagad par bezatbildīgā saimnieka atrašanu izsludināta prāva atlīdzība.
Pārsteidzošais atgadījums noticis pagājušajā piektdienā Londonas ziemeļrietumos, 302. maršruta autobusā, vēsta CNN.
Kāda māte, kura autobusā vēlējās pārvietoties ar bērnu ratiņiem, netika uz priekšu, jo ejā bija novietota liela veļas soma. Lai atbrīvotu eju, autobusa vadītājs devās somu pastumt malā, taču tajā mirklī atskanēja skaļi čirkstieni un soma burtiski sāka lēkāt.
Atverot to, atklājās neticams skats – iekšā sēdēja pārbiedēta pērtiķmeitene. Šoferis nekavējoties pārtrauca reisu, nogādāja dzīvnieku Vilsdenas autobusu depo un cēla trauksmi.
Pēc Karaliskās biedrības dzīvnieku aizsardzībai no cietsirdības (RSPCA) pārstāvju teiktā, pērtiķīte, kurai nu dots vārds Oistere, sākotnēji bijusi ārkārtīgi nobijusies, stresā un atūdeņojusies. Pēc veterinārārsta apskates dzīvnieks beidzot nogādāts drošībā – īpašā primātu patversmē.
Izsludināta atlīdzība
Lai vainīgo sauktu pie atbildības, dzīvnieku tiesību organizācija PETA ir izsludinājusi 3000 mārciņu (aptuveni 3500 eiro) lielu atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu atrast personu, kura pameta Oisteri.
"Dzīvnieka pamešana ir prātam neaptverama nodevība. Šis pērtiķītis bija pelnījis rūpes un aizsardzību, nevis tikt izmests kā atkritums," sašutumu neslēpj PETA viceprezidente Elīza Allena, aicinot atsaukties aculieciniekus, "pirms šis cilvēks apdraud vēl kādu".
Jaunu likumu skarbie blakusefekti
Kāpēc gan kāds autobusā atstātu eksotisku dzīvnieku? RSPCA bažījas, ka atbilde slēpjas jaunajos likumos, un Oistere varētu būt tikai "pirmā no daudziem". Aprīlī Anglijā stājās spēkā likums, kas pieprasa visiem primātu īpašniekiem licencēt un čipot savus mājdzīvniekus. Atrastais pērtiķītis nebija čipots, kas, visticamāk, bija galvenais iemesls, kāpēc saimnieks no viņa atbrīvojās.
"Šis ir tieši tas scenārijs, no kura mēs baidījāmies. Būtu ļoti pārsteigta, ja šis izrādītos pēdējais pamestais primāts," atzīst RSPCA Londonas nodaļas galvenā izmeklētāja Klēra Djū.
Autobusa šoferis un transporta kompānija šobrīd aktīvi palīdz izmeklētājiem pētīt videonovērošanas kameru ierakstus un pasažieru reģistrācijas datus. Tikmēr dzīvnieku aizstāvji lūdz sabiedrību nebūt bezatbildīgiem: "Ja netiekat galā ar mājdzīvnieka aprūpi vai nespējat iegūt nepieciešamo licenci – lūdzu, runājiet ar speciālistiem, veterinārārstiem vai labdarības organizācijām. Nepametiet viņus!"
Saskaņā ar aplēsēm Anglijā kā mājdzīvnieki šobrīd tiek turēti aptuveni 5000 primātu. 238 gadījumos pēdējo gadu laikā ziņots par cietsirdīgu izturēšanos pret šiem eksotiskajiem dzīvniekiem.