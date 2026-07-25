Process vairs nav apturams - miljoniem cilvēku draud palikšana bez mājokļa
Klimata pārmaiņas vairs nav tikai tāla nākotnes vīzija – tas ir "snaudošs drauds", kas jau tagad lēnām, bet neatgriezeniski pārveido mūsu planētu.
Jaunākajos pētījumos zinātnieki brīdina: pat tad, ja pasaule izpildīs solījumus un krasi samazinās izmešu daudzumu, jūras līmeņa celšanās ir kļuvusi neizbēgama, un nākamo gadsimtu laikā zem ūdens var nonākt aptuveni 1,7 miljonu cilvēku mājokļi, raksta "Daily Mail".
Izmantojot sarežģītus datormodeļus, Lielbritānijas Meteoroloģijas dienesta un Bristoles Universitātes pētnieki ir aprēķinājuši piekrastes plūdu riskus nākotnē.
Pētījuma rezultāti liecina, ka jau līdz nākamā gadsimta beigām plūdu risks skars vismaz par pusmiljonu cilvēku vairāk nekā pašlaik.
Pats satraucošākais ir fakts, ka šis process, visticamāk, vairs nav apturams. Pat ja pasaules valstis godprātīgi pildīs savas saistības un krasi samazinās oglekļa dioksīda emisijas, ūdens līmenis turpinās celties.
Zinātnieki prognozē, ka līdz 2200. gadam piekrastes plūdi apdraudēs 1,4 miljonus cilvēku, bet līdz 2300. gadam šis skaitlis pieaugs jau līdz 1,7 miljoniem.
Okeānu slēptā inerce jeb "snaudošais drauds"
Kā skaidro pētījuma vadošais autors, Bristoles Universitātes profesors Mets Palmers, pasaules okeāni un ledus segas uz planētas sasilšanu reaģē ārkārtīgi lēni. Tieši tāpēc jūras līmeņa celšanās ir uzskatāma par "snaudošu draudu" – mēs vēl neizjūtam pilnīgas sekas tam procesam, kas jau ir neatgriezeniski sācies.
Dati runā paši par sevi: kopš 1999. gada pasaules okeāna vidējais līmenis ir cēlies par nepilniem desmit centimetriem (aptuveni 3,64 milimetriem gadā).
Taču vislielāko satraukumu rada tieši tempa pieaugums, jo kopš 2012. gada ūdens līmenis ceļas jau par 4,1 milimetru gadā.
Kāpēc tā notiek? Eksperti norāda, ka aptuveni trešdaļu šī pieauguma veido okeāna ūdens termiskā izplešanās (ūdenim sasilstot, tas fiziski aizņem vairāk vietas), bet atlikušos 70 procentus veido straujā ledāju un ledus vairogu kušana.
Pētījuma autori uzsver, ka šādas pārmaiņas ievērojami palielinās plūdu risku arī teritorijās, kuras līdz šim tika uzskatītas par drošām.