"Izdariet kaut ko, lai tas viss beigtos!" Krievijā slavena dziedātāja krasi maina savu nostāju par karu un lej "krokodila asaras". VIDEO
Pazīstamā krievu dziedātāja Slava, kura kopš 2022. gada atbalstīja agresiju pret Ukrainu, krasi mainījusi savu nostāju.
Tagad viņa izsaka "līdzjūtību" ukraiņiem un pieprasa izbeigt karu. Video uzrunu Slava publicēja vietnē "Instagram", vēsta Dialog.UA.
Z-dziedātāja atzinusi, ka aizbēgusi no Krievijas to grūtību dēļ, ko radījusi "īpašā militārā operācija" (Krievijas lietotais apzīmējums karam pret Ukrainu). Viņa aicināja Krievijas māksliniekus un blogerus pārtraukt klusēšanu un darīt zināmu varasiestādēm, ka viņiem vairs nepatīk karš.
"Dzīvošana skaidrā nepalīdz, ar alkoholu dzīve vismaz bija jautrāka. Man ir slikti, man ir ļoti slikti — tāpat kā cilvēkiem, kuri šobrīd pārdzīvo visu notiekošo un nesaprot, ko ar to vispār iesākt. Es vienkārši gribu, lai visi salabst, lai visi vienkārši salabst un visā pasaulē būtu miers — nu, vismaz miers starp Krieviju un Ukrainu. Tas ir pats svarīgākais!
Man vienkārši ir iespēja uz kādu laiku aizbēgt no visām šīm problēmām. Bet, kad es atveru ziņas vai "Instagram", man vienkārši dvēsele sašķīst 380 tūkstošos gabalu. Protams, es atgriezīšos Krievijā un nekur nebraukšu. Tā ir mana vismīļākā valsts, par kuru es ļoti uztraucos, bet es ļoti uztraucos arī par cilvēkiem Ukrainā. Man ir slikti!
Varbūt pietiks publicēt skaistu dzīvi? Varbūt mēs sanāksim kopā visa pasaule un pateiksim, ka mums nav vienalga? Visi šie blogeri un mākslinieki — pateiksim, ka mums ir ļoti slikti, ka mēs pārdzīvojam. Varbūt mums vajadzētu pateikt: "Izdariet kaut ko, lai tas viss beigtos,"" paziņoja Slava.
Zīmīgi, ka vēl nesen viņa aktīvi atbalstīja agresiju pret Ukrainu, necenzēti izteicās par ukraiņiem un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Z-dziedātāja bija teikusi, ka ir gatava maksāt Krievijas okupantiem par Ukrainas bruņoto spēku tanku "Leopard" iznīcināšanu. Turklāt viņa kritizēja arī Krievijas māksliniekus, kuri iestājās pret karu un aizbrauca no Krievijas, nosaucot viņus par "meļiem un gļēvuļiem".