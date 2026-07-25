Ukraina atbild Krievijas zvērībām: pēc dronu trieciena aizdegusies Tjumeņas naftas pārstrādes rūpnīca
Pēc Ukrainas dronu trieciena sestdien aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Tjumeņā, kas atrodas Rietumsibīrijā, liecina internetā publiskotie video.
To, ka noticis dronu uzbrukums rūpnīcai un tajā izcēlies ugunsgrēks, apstiprinājis arī Tjumeņas apgabala gubernators Aleksandrs Mors. Ukrainas droni arī agrāk ir uzbrukuši Tjumeņas naftas pārstrādes rūpnīcai.
Krievijas reaktīvā bezpilota lidaparāta triecienā Ukrainas pilsētā Sumos sestdien nogalināti trīs sūtījumu piegādes uzņēmuma "Nova pošta" autovadītāji, paziņoja Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Hrihorovs.
Trieciens tika vērsts pret "Nova pošta" šķirošanas termināļa autostāvvietas teritoriju.
Trieciena vietā izcēlies ugunsgrēks. Vairāki autovadītāji ievainoti. Viņu stāvoklis ir stabils, un dzīvībai briesmas nedraud.
Jau vēstīts, ka Krievijas bruņoto spēku dronu triecienā Sumu pilsētai piektdien nogalināti divi cilvēki, sestdien paziņoja Sumu pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Krivošejenko.
"Reaktīvā drona triecienā pasta nodaļai tika nogalināti divi cilvēki; viens no viņiem bija 49 gadus vecs vīrietis, bet otra vīrieša identitāte vēl tiek noskaidrota," sacīja Krivošejenko.
Zaporižjas pilsētā ienaidnieka uzbrukumā tika ievainots viens vīrietis, paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
Krievijas Belgorodas apgabala gubernators sestdien sociālajos medijos ziņoja par "masīvu ienaidnieka dronu uzbrukumu" Belgorodas pilsētai.
"Diemžēl ir ievainotie, kas pienācīgi tika aizvesti uz slimnīcām. Ir postījumi un ugunsgrēki ielās, kurus dzēš ugunsdzēsēju vienības," sacīja gubernators.