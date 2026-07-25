"LOT Polish Airlines" pasažieru lidmašīnas pilots uzreiz pēc pacelšanās zaudē samaņu
Polijas aviokompānijas "LOT Polish Airlines" pasažieru lidmašīna bija spiesta veikt ārkārtas nosēšanos pēc tam, kad viens no pilotiem uzreiz pēc pacelšanās zaudēja samaņu.
Incidents notika 23. jūlijā reisā no Spānijas salas Maļorkas, izlidojot no Palmas de Maļorkas lidostas uz Varšavu.
"Boeing 737" lidmašīna ar pilnu pasažieru salonu atradās gaisā mazāk nekā stundu, kad pilotam kabīnē pēkšņi kļuva slikti un viņš zaudēja samaņu. Situācijas nopietnības dēļ apkalpe nolēma mainīt kursu un ap plkst. pieciem no rīta nosēdās Milānas lidostā Itālijā, vēsta "The Sun".
Lidmašīnu sagaidīja mediķi — uz notikuma vietu ieradās pieci paramediķi, trīs ātrās palīdzības ekipāžas un divas medicīniskās automašīnas. Kā paziņoja "LOT Polish Airlines", nosēšanās bija nepieciešama tikai medicīnisku iemeslu dēļ, un kapteinis pieprasīja palīdzību saslimušajam apkalpes loceklim.
Pilotam palīdzība tika sniegta uz vietas, un hospitalizācija vai nopietnāka medicīniska iejaukšanās nebija nepieciešama. Pasažieri necieta, un pēc aptuveni sešu stundu gaidīšanas lidojums uz Varšavu ar to pašu "Boeing 737" turpinājās.
Aviācijā pilotu veselības problēmas ir reta parādība, tomēr lidojumu apkalpes ir sagatavotas šādām situācijām. Pasažieru lidmašīnu kabīnē vienmēr jāatrodas vismaz diviem kvalificētiem pilotiem, un nepieciešamības gadījumā viens no viņiem var droši pabeigt lidojumu vai veikt ārkārtas nosēšanos.
Līdzīgs gadījums nesen notika arī aviokompānijā "British Airways", kad vairākiem pilotiem pēc starpnosēšanās Indijā pasliktinājās veselības stāvoklis. Viena reisa laikā otrais pilots nespēja turpināt darbu, un viņam bija nepieciešams skābeklis.
"British Airways" sāka incidenta izmeklēšanu, lai noskaidrotu iespējamo iemeslu un novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos.