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Krievu triecienā Sumu pilsētai nogalināti divi cilvēki
Krievijas bruņoto spēku dronu triecienā Sumu pilsētai piektdien nogalināti divi cilvēki, sestdien paziņoja Sumu pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Krivošejenko.
"Reaktīvā drona triecienā pasta nodaļai tika nogalināti divi cilvēki; viens no viņiem bija 49 gadus vecs vīrietis, bet otra vīrieša identitāte vēl tiek noskaidrota," sacīja Krivošejenko.
Zaporižjas pilsētā ienaidnieka uzbrukumā tika ievainots viens vīrietis, paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
Krievijas Belgorodas apgabala gubernators sestdien sociālajos medijos ziņoja par "masīvu ienaidnieka dronu uzbrukumu" Belgorodas pilsētai.
"Diemžēl ir ievainotie, kas pienācīgi tika aizvesti uz slimnīcām. Ir postījumi un ugunsgrēki ielās, kurus dzēš ugunsdzēsēju vienības," sacīja gubernators.