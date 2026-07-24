Īrijas policija pie Ziemeļīrijas robežas pārtvērusi automašīnu ar spridzekli
Īrijas policija trešdien netālu no Ziemeļīrijas robežas pārtvēra automašīnu ar tajā paslēptu spridzekli, piektdien paziņojusi Īrijas policija.
Policija norādīja, ka automašīna tika pārbaudīta, veicot izmeklēšanu pret disidentiem republikāņiem.
Automašīnu vadīja jauna sieviete, kura tika aizturēta. Viņa joprojām atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Vēlāk tika aizturēts vīrietis, kas arī joprojām atrodas apcietinājumā. Abi tika aizturēti aizdomās par noziegumiem pret valsti.
Kurp sieviete plānoja doties ar automašīnu, kurā atradās spridzeklis, pagaidām nav zināms.
Lai pārbaudītu automašīnu, tika izsaukta Īrijas armijas sprāgstvielu neitralizēšanas vienība.
Šogad Ziemeļīrijā notikuši vēl divi incidenti ar automašīnās paslēptiem spridzekļiem, un abos gadījumos policija vaino disidentus republikāņus. Viena bumba aprīlī eksplodēja pie policijas iecirkņa Belfāstas nomalē. Neviens cilvēks sprādzienā netika ievainots. Vēl vienu mēģinājumu uzspridzināt policijas iecirkni izjauca policisti, kuri bumbu detonēja kontrolētā sprādzienā.
Šie incidenti atgādina par Ziemeļīrijas starpkopienu konfliktu, kas ilga no 20. gadsimta sešdesmito gadu beigām līdz Lielās Piektdienas vienošanās noslēgšanai 1998. gada 10. aprīlī. Konfliktā tika nogalināti gandrīz 3600 cilvēku.
"Mēs noteikti zinām, ka ir neliela disidentu republikāņu minoritāte, kas nepiekrīt Lielās piektdienas līgumam un nav nolikusi ieročus un sprāgstvielas. Šo cilvēku skaits ir neliels, es tos raksturotu kā radikālus republikāņus, un šis ir drauds, ar kuru mums vēl kādu laiku nāksies saskarties," paziņoja Īrijas policijas priekšnieks Džastins Kellijs.