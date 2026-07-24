Grieķijas premjers noliedz baumas par pirmstermiņa vēlēšanām
Grieķijas premjerministrs Kiriaks Micotakis, kura valdība pakļauta spiedienam saistībā Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības subsīdiju skandālu, piektdien noliedzis jebkādus plānus rīkot pirmstermiņa vēlēšanas.
Micotakis televīzijas kanālā "Open TV" uzsvēra, ka vēlēšanas rudenī nenotiks. "Mēs esam vadošā partija, jā, ar zemākiem reitingiem, bet joprojām ar 14 līdz 15 punktu pārsvaru pār otro (partiju)," viņš piebilda.
Mediji ziņoja, ka Micotaka tuvākie padomnieki viņam ieteikuši rīkot vēlēšanas septembrī, pirms Grieķija 2027. gada jūlijā pārņem ES prezidentūru.
Konservatīvo valdību ir satricinājusi Eiropas Prokuratūras (EPPO) veiktā izmeklēšana saistībā ar ES lauksaimniecības subsīdiju skandālu.
EPPO jau ir apsūdzējusi valdošās partijas deputātus un citas amatpersonas, ka tās vairāku gadu garumā ir palīdzējušas iesniegt krāpnieciskus subsīdiju pieteikumus par miljoniem eiro. Prokurori norāda, ka desmitiem aizdomās turamo personu ir iesniegušas subsīdiju pieteikumus par zemi, kas viņiem nepieder, un pārspīlējušas dzīvnieku skaitu saimniecībās. Lielākā daļa gadījumu bija saistīti ar Krētu, kur Micotaka ģimenei jau vairāk nekā gadsimtu ir politiskā ietekme.
EPPO pagājušajā nedēļā izvirzīja apsūdzības četriem valdošās partijas deputātiem, tostarp bijušajam Micotaka partijas "Jaunā demokrātija" politiskajam sekretāram. EPPO paziņoja, ka pierādījumu trūkuma dēļ nevar turpināt izmeklēšanu pret septiņiem citiem parlamenta deputātiem, kā arī diviem bijušajiem deputātiem. Taču prokuratūra norādīja, ka izmeklēšana turpinās pret trim citiem bijušajiem deputātiem.
Micotakis norādījis, ka krāpšana sākās 2016. gadā, pirms viņš nāca pie varas 2019. gadā. Pagājušajā nedēļā viņš kritizēja EPPO par to, ka tā pārtrauca daļu izmeklēšanas.
"Šķiet, ka tā savā veidā iejaucas iekšējā partiju konkurencē" pirms vēlēšanu gada, teica Micotakis, uzsverot, ka tika apmeloti godīgi politiķi.
Savukārt šodien Micotakis uzsvēra, ka Grieķijas valdība atbalsta EPPO. "Taču man ir pilnīgi pamatots iemesls izteikt arī to, ko uzskatu par pamatotu kritiku, ja uzskatu, ka arī tā dažreiz var būt pieļāvusi kļūdas," viņš piebilda.