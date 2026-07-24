SKT galvenais prokurors Hans atlaists aizdomu par seksuālu noziegumu dēļ
Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) galvenais prokurors Karims Hans piektdien atlaists no amata saistībā ar aizdomām par seksuāla rakstura noziegumu, ziņo avoti diplomātu aprindās.
SKT dalībvalstis ar balsu vairākumu nobalsoja par viņa atcelšanu no amata, ziņoja avoti.
2024. gadā tuva kolēģe apsūdzēja Hanu par seksuālu uzmākšanos un piespiešanu veikt seksuālas darbības.
56 gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Hans savu vainu noliedz, taču šo aizdomu dēļ 2025. gada maijā atstatīja sevi no amata pienākumu pildīšanas. Pagājušajā mēnesī Hans tika atstādināts no amata.
Hans ieņēma SKT galvenā prokurora amatu kopš 2021. gada, un viņa vadībā tiesa izdeva orderus Krievijas diktatora Vladimira Putina un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu aizturēšanai.
ANO komisija izmeklēja apsūdzības pret Hanu un 2025. gada beigās iesniedza ziņojumu tiesai. Saskaņā ar mediju ziņoto komisija atzina par pierādītu, ka Hans bija iesaistījies seksuālā kontaktā ar darbinieci bez viņas piekrišanas. Tomēr trīs tiesnešu atzinumā tika norādīti trūkumi ANO izmeklēšanā, konstatējot, ka tajā nebija pietiekami pārbaudīta liecinieku uzticamība.
Saskaņā ar Hana advokātu teikto, tiesneši secināja, ka nav pierādīts ne pārkāpums, ne amata pienākumu nepildīšana, taču Dalībvalstu asamblejas birojs, kas ir SKT uzraudzības iestādes izpildkomiteja, nolēma apturēt Hana pilnvaras.
Kopumā 125 valstis ir parakstījušas SKT dibināšanas līgumu, tostarp visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis. ASV, Krievija un Izraēla nav tiesas dalībvalstis.