Francijā no muzeja nozagta 2500 gadus sena ķeltu zelta kaklarota.
Pasaulē
Šodien 22:47
Francijā no muzeja nozagta 2500 gadus sena ķeltu zelta kaklarota
Francijas austrumos piektdien no muzeja nozagta puskilogramu smaga 2500 gadus sena ķeltu zelta kaklarota, paziņojusi prokuratūra.
Apzagts muzejs Šatijonā pie Sēnas, Burgundijā.
Vietējais mērs Žeremī Brigā teica, ka pirms tam muzejā jau bija notikuši divi zādzību mēģinājumi un, lai gan muzejs bija pastiprinājis drošības pasākumus, zagļi bija pietiekami labi organizēti, ātri un apņēmīgi, lai pastrādātu zādzību.
Zagļi gaišā dienas laikā nozaga kaklarotu, neskatoties uz apmeklētāju, personālu un apsardzes klātbūtni, paziņoja mērs.
Zādzībā neviens cilvēks nav cietis.