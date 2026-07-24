11 gadu vecumā viņš cīnījās par dzīvību, tagad skries cauri visām ES galvaspilsētām
Jaunietis ar 1. tipa cukura diabētu Hakaroa Valē no 27. jūlija līdz 22. augustam 27 dienas pēc kārtas katru dienu plāno noskriet 27 kilometrus, skrējiena laikā apmeklējot visas 27 Eiropas Savienības (ES) galvaspilsētas un aktualizējot cilvēkiem ar diabētu noteiktos profesionālos ierobežojumus, informēja Valē, kurš ir biedrības "Just did it" dibinātājs.
Skrējiens sāksies Madridē un noslēgsies Parīzē, un maršrutā būs iekļauta arī Rīga. Kopumā Valē, kuram patlaban ir 21 gads, šajā laikā plāno noskriet 729 kilometrus. Katrā galvaspilsētā jaunietis iecerējis tikties ar mediju, biedrību, vēlēto amatpersonu, kā arī veselības, transporta, aizsardzības, nodarbinātības un sporta nozaru pārstāvjiem. Viņš vēlas pievērst uzmanību atšķirīgajiem ierobežojumiem, kas ES valstīs cilvēkiem ar 1. tipa cukura diabētu noteikti attiecībā uz reglamentētajām profesijām.
Viņa ieskatā cilvēku ar diabētu nevajadzētu automātiski izslēgt no kādas profesijas, pirms nav izvērtētas viņa spējas, medicīniskā uzraudzība un slimības kontrole. Viņš neprasa atteikties no veselības pārbaudēm vai mazināt drošības prasības, bet rosina vispārējus aizliegumus, kur tas iespējams, aizstāt ar individuālu, medicīnisku un objektīvu izvērtējumu.
Jaunietis īpaši vēlas aktualizēt cilvēku ar diabētu iespējas strādāt aviācijā, gaisa satiksmes vadībā, bruņotajos spēkos, policijā un glābšanas dienestos, kā arī citās profesijās, kurās noteiktas īpašas medicīniskās prasības.
Viņš norāda, ka nepārtrauktas glikozes līmeņa mērīšanas sensori, insulīna sūkņi, prognozējošie brīdinājumi un automatizētās insulīna ievades sistēmas ir būtiski mainījušas 1. tipa cukura diabēta ārstēšanu, tomēr atsevišķu profesiju noteikumi joprojām esot balstīti vairākus gadu desmitus senā medicīniskajā izpratnē.
Jaunietim 1. tipa cukura diabēts tika diagnosticēts 11 gadu vecumā, kad viņš diabētiskās ketoacidozes dēļ smagā stāvoklī nonāca slimnīcā. Divus gadus vēlāk viņš 24 stundās veica 101 kilometru.
Savukārt 2018. gadā Valē, skrienot un braucot ar velosipēdu, šķērsoja Franciju un tikās ar gandrīz 200 deputātiem, senatoriem, ministriem un citām amatpersonām. 2020. gadā viņš rīkoja gājienu ap Francijas Nacionālo asambleju, aktualizējot profesionālās diskriminācijas jautājumu, bet 2021. gadā ar tandēma velosipēdu veica velobrauciena "Tour de France" maršrutu.
Kopš 2022. gada jaunietis ticies arī ar Eiropas komisāriem un Eiropas Parlamenta deputātiem, lai apspriestu profesionālos ierobežojumus, ar ko saskaras cilvēki ar diabētu. Viņa iniciatīvu atbalsta Francijas prezidenta administrācijas veselības nodaļa un par Eiropas lietām atbildīgā Francijas ministrija.