Zelenskis jūlija izskaņā Vašingtonā tiksies ar Trampu
ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien, 28. jūlijā, plāno tikties Vašingtonā, atsaucoties uz avotu Baltajā namā, ziņo aģentūra "Reuters".
Ukrainas avots aģentūrai paziņoja, ka Zelenskis ir ieinteresēts doties vizītē uz Savienotajām Valstīm un viņa komanda gaida oficiālu apstiprinājumu no Baltā nama par Trampa grafiku. Zelenska pārstāvji neatbildēja uz "Reuters" lūgumu sniegt komentāru.
Iepriekš galēji labējā aktīviste un Trampa sabiedrotā Lora Lūmere, kura intervēja Zelenski, teica, ka Ukrainas prezidents viņai sacījis, ka, visticamāk, nākamajā nedēļā dosies vizītē uz ASV un tiksies ar Trampu.
Pēc Lūmeres teiktā, Zelenskis apmeklēs jūnijā mirušā ASV republikāņu senatora Lindsija Greiema bēres. Greiems aktīvi atbalstīja Ukrainu un kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma apmeklēja Ukrainu desmit reizes. Viņš uzstāja uz sankciju piemērošanu Krievijai, kā arī uz ASV atbalstu Kijivai.
Pēdējo reizi Zelenskis tikās ar Trampu 8. jūlijā NATO samita laikā Ankarā. ASV prezidents toreiz teica, ka pēc tikšanās ar Zelenski viņš zvanīs Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, taču to neizdarīja.