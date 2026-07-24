Īlons Masks aicina Ukrainu piekāpties Putinam
ASV miljardieris Īlons Masks norādījis, ka Ukrainai vajadzētu piekāpties Putinam, ja tā vēlas izbegt karu.
"SpaceX" dibinātājs Īlons Masks paziņojis, ka karš Ukrainā varētu beigties tikai pēc piekāpšanās Maskavai. Viņaprāt, prasība par pilnīgu Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas teritorijas esot "nereālistiska".
Intervijā žurnālam "The Economist" miljardieris norādīja, ka jau vairākus gadus iestājas par miera vienošanos. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka neatbalsta Maskavu, taču kompromisus ar Krieviju uzskata par "pragmatisku pieeju".
Masks arī apgalvoja, ka frontes līnija it kā nemainoties jau "divus vai trīs gadus", kamēr cilvēki turpina iet bojā, tādēļ miera vienošanās esot jāpanāk pēc iespējas ātrāk.
Viņš kritizēja Rietumu diplomātus, kuri, pēc viņa teiktā, apspriež karu slēgtās sanāksmēs, bet paši neesot gatavi doties uz Krieviju, lai risinātu sarunas ar Vladimiru Putinu.
❗️Elon Musk, in an interview with The Economist, expressed hope for a quick peace agreement between Kyiv and Moscow, noting that the front in Ukraine has barely moved for two or three years. He emphasized that Russia will not withdraw its troops, so the war can only end through… pic.twitter.com/obfZsBZVyO— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 24, 2026
Maska apgalvojums par nemainīgu frontes līniju "divus vai trīs gadus" ir vērtējams visai kritiski, jo Ukrainas kara laikā frontes līnija ir būtiski mainījusies dažādos posmos, tostarp Krievijas atkāpšanās laikā no Kijivas apkaimes 2022. gadā, Ukrainas pretuzbrukumā Harkivas apgabalā un turpmākajās kaujās Donbasā.