Sagrauj gadu desmitiem senu mītu: NASA ceļ trauksmi par saules vētru patieso un graujošo spēku
Gadu desmitiem zinātnieki uzskatīja, ka Zemes reakcijai uz spēcīgām saules vētrām ir savi "griesti". Tomēr jaunākais ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) pētījums, kas nesen publicēts prestižajā zinātniskajā žurnālā "Nature", apgāž šo mītu. Kosmosa pētnieki brīdina – šim apdraudējumam, visticamāk, nav nekādas augšējās robežas, un tas nozīmē, ka saules vētras var nodarīt daudz postošāku kaitējumu tehnoloģijām, nekā uzskatīts iepriekš.
Zemei saskaroties ar saules vēju (lādētu daļiņu plūsmu), mūsu planētas atmosfēras augšējos slāņos ievērojami pastiprinās elektriskās strāvas. Tās spēj būtiski traucēt un pat pilnībā paralizēt s atelītu darbību, sakaru sistēmas un navigācijas jeb GPS signālus. Līdzšinējie dati radīja mānīgu drošības sajūtu, jo šķita, ka, saules vējam pastiprinoties, strāvas intensitāte atmosfērā palielinās tikai līdz noteiktam punktam, aiz kura tā apstājas.
Kļūda mērījumos jeb bīstamā ilūzija
NASA Godarda Kosmosa lidojumu centra pētnieku komanda atklājusi, ka šis šķietamais limits patiesībā ir mērījumu kļūda. Problēmas sakne slēpjas faktā, ka gadiem ilgi saules vējš tika mērīts ar kosmosa aparātiem, kas atrodas aptuveni pusotru miljonu kilometru tuvāk Saulei nekā Zeme. Šajās stacijās saules vējš bieži fiksēts kā ļoti spēcīgs. Taču, kamēr tas mēroja atlikušo ceļu līdz Zemei, plūsma jau bija izkliedējusies un kļuvusi ievērojami vājāka. Zinātnieki pieļāva kļūdu – viņi salīdzināja "tālo un stipro" vēju ar tām mērenajām elektriskajām strāvām, ko uz Zemes patiesībā izraisīja jau novājinātā plūsma. Tā radās mānīga ilūzija, ka Zemes atmosfēra spēj nobloķēt spēcīgas vētras un strāvas pieaugums kādā brīdī vienkārši apstājas.
Atklājums, kas maina zinātnieku izpratni
Lai nonāktu pie jaunajiem secinājumiem un noskaidrotu patiesību, pētnieku komanda analizēja datus no vairāk nekā miljona saules vēja mērījumu, ko veikuši NASA kosmosa aparāti "MMS" un "THEMIS". Atšķirībā no iepriekšējām zondēm, šie aparāti atrodas daudz tuvāk Zemei.
Šie dati parādīja tiešu saikni: jo spēcīgāks saules vējš triecas pret Zemi, jo spēcīgākas kļūst strāvas Zemes atmosfērā, liecinot, ka tās varētu pieaugt bez jebkāda augšējā limita. Šis atklājums būtiski maina gadu desmitiem ilgušo izpratni par kosmosa laikapstākļiem. Zinātnieki uzsver, ka nepieciešami turpmāki un vēl precīzāki spēcīgu saules vētru novērojumi, lai noskaidrotu, vai šādas robežas patiešām nav. Tomēr šie statistiskie secinājumi liek aizdomāties – cilvēces un tehnoloģiju ievainojamība kosmisko stihiju priekšā varētu būt daudz lielāka, nekā mums gribētos.