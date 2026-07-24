Putina nenogurdināmais zirgs Lavrovs ielas žargonā izteicies par Krieviju un "Ankoridžas garu"
Sergejs Lavrovs apgalvoja, ka ASV esot atkāpušās no tā dēvētā "Ankoridžas gara" attiecībā uz Ukrainu, taču Krievija it kā pildīšot panāktās "vienošanās".
Krievija gadījumā ar vienošanos, kas, pēc Maskavas apgalvojumiem, tika panākta Ankoridžā, esot ievērojusi principu "čalis teica — čalis izdarīja".
Šādu izteikumu Šanhajas Sadarbības organizācijas (ŠSO) valstu ārlietu ministru sanāksmē Kirgizstānā pauda Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
Lavrovs apgalvoja, ka, lai gan ASV esot mainījušas savu pieeju tā dēvētajām "izpratnēm par Ukrainu", kas esot panāktas ASV prezidenta Donalda Trampa un diktatora Vladimira Putina samitā Aļaskā, Krievija tomēr "izpildīšot savus uzdevumus".
Pēc viņa teiktā, Krievija Ankoridžas "vienošanās" gadījumā esot ievērojusi principu "čalis teica — čalis izdarīja", lai gan ASV tagad esot nostājušās kopā ar Eiropu un Ukrainu, uzskatot, ka "Ankoridžas vienošanās ir apglabātas".
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs arī paziņoja, ka "mūsu (tas ir, Krievijas — red.) sirdsapziņa ir tīra".
Viņš atkārtoti pieminēja Putina 2024. gada runu, kurā Krievijas diktators izvirzīja ultimātus kā nosacījumus kara pret Ukrainu izbeigšanai.
2025. gada augustā Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika ASV prezidenta Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās, kurā tika apspriesti nosacījumi Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanai. Pēc šīs tikšanās Krievijas propaganda regulāri uzsvērusi nepieciešamību izbeigt karu tā dēvētajā "Ankoridžas gara" ietvarā.
Kremlis apgalvo, ka Aļaskas samita laikā ASV prezidents Donalds Tramps kopumā esot piekritis Vladimira Putina priekšlikumiem par kara izbeigšanas nosacījumiem, kas būtu izdevīgi Krievijai.
Krievijas amatpersonas turpina atsaukties uz tā dēvēto "Ankoridžas garu", apgalvojot, ka samitā esot panākta izpratne par Ukrainas kara noregulējumu.
Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās
15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. ...
Tomēr ASV valsts sekretārs Marko Rubio noliedz šāda "Ankoridžas gara" pastāvēšanu. Pēc viņa teiktā, Aļaskā nekādas vienošanās par Ukrainu netika panāktas.
Strīds par "Ankoridžas vienošanos" kļuvis par vienu no Krievijas retorikas centrālajiem elementiem — Maskava to izmanto, lai pamatotu savu skatījumu uz iespējamā kara noslēguma nosacījumiem, kamēr ASV uzsver, ka nekāds oficiāls līgums vai vienošanās par Ukrainas nākotni nav noslēgts.