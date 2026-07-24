Zobenvaļu terors Spānijas piekrastē: agresīvs plēsēju bars nogremdē luksusa jahtu, cilvēkus izglābj pēdējā brīdī
Zobenvaļu bars Spānijas piekrastē kārtējo reizi uzbrucis luksusa jahtai, pilnībā iznīcinot tās stūres mehānismu un nogremdējot kuģi. Divus uz klāja esošos cilvēkus glābējiem izdevies nocelt pēdējā brīdī.
Šis incidents ir ceturtais uzbrukums reģionā vienas dienas laikā, liecinot par pieaugošu un neizskaidrojamu lielo jūras zīdītāju triecienus. Eksperti un jūrnieki ceļ trauksmi par pieaugošo uzbrukumu skaitu Pireneju pussalas ūdeņos, vēsta "Daily Mail".
Pēdējais un smagākais zobenvaļu uzbrukums notika nedaudz vairāk kā jūdzi no Pireneju pussalas tālākā ziemeļu punkta. Plēsēji mērķtiecīgi triecās virsū jahtai, pilnībā iznīcinot tās stūres iekārtu, kā rezultātā peldlīdzeklis sāka strauji grimt. Palīgā nelaimē nonākušajiem steidzās kāda privātā motorlaiva, kas centās jahtu aizvilkt līdz krastam, taču bojājumi bija pārāk nopietni – kuģis nogrima jūras dzelmē. Par laimi, abus apkalpes locekļus izdevās veiksmīgi izglābt. Viņi sveiki un veseli nogādāti tuvākajā pilsētā, kamēr krasta apsardzes helikopters pārmeklē notikuma vietu, lai pārliecinātos, ka nav radies degvielas piesārņojums.
Mērķtiecīgi uzbrūk kuģiem
Spānijas krasta apsardze ziņo, ka šis nebūt nav bijis vienīgais incidents. Vēl trīs citi kuģošanas līdzekļi paziņojuši par zobenvaļu uzbrukumiem tajā pašā dienā un tajā pašā akvatorijā. Visos gadījumos plēsēji uzbrukuši tieši kuģu stūres iekārtām:
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Jahta "Idem": Piedzīvoja zobenvaļu triecienus, taču stūres bojājumi par laimi bija minimāli, un tā saviem spēkiem spēja turpināt ceļu uz ostu.
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Jahta "Glatisant": Pusdienlaikā palika dreifējam ūdeņos ar pilnībā iznīcinātu stūres iekārtu. Krasta apsardzes glābšanas kuģis "Alioth" steidzās palīgā un to droši eskortēja uz ostu.
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Jahta "Kador": Uzbrukumu piedzīvoja ap pulksten 14.30. Uz klāja atradās viens apkalpes loceklis un trīs kaķi. Lai gan palīgā tika nosūtīts glābšanas kuģis "Shaula", jahta tomēr spēja sasniegt krastu saviem spēkiem bez papildu palīdzības.
Krīze, kas ilgst jau gadiem
Zobenvaļu uzbrukumi laivām un jahtām pie Spānijas un Portugāles krastiem, kā arī Gibraltāra šaurumā pēdējo gadu laikā ir kļuvuši par nopietnu reģionālo krīzi. Šis fenomens sākās 2020. gadā un kopš tā laika situācija tikai pasliktinās.
Vēl pērnā gada oktobrī Portugāles Gaisa spēkiem nācās glābt piecu cilvēku ģimeni, tostarp trīs bērnus vecumā no astoņiem līdz 12 gadiem. Viņu franču jahtai "Ti’fare" netālu no Peniši pilsētas uzbruka zobenvaļu bars, un laiva sāka strauji grimt. Ģimene paglābās glābšanas plostā, līdz viņus uzņēma zvejas kuģis un vēlāk evakuēja militārais helikopters. Savukārt pērnā gada septembrī līdzīgs liktenis piemeklēja vēl vienu piecu cilvēku apkalpi uz dienvidiem no Lisabonas, kad zobenvaļi viņu jahtu nogremdēja pilnībā.
Zinātniekiem joprojām nav viennozīmīgas atbildes, kāpēc šie inteliģentie jūras zīdītāji pēkšņi kļuvuši tik agresīvi pret kuģiem. Ekspertu vidū valda vairākas teorijas – daži uzskata, ka zobenvaļi to uztver kā sava veida rotaļu vai sportu, citi pieļauj, ka dzīvnieki jūtas apdraudēti vai arī šādā veidā trenējas reālām medībām.