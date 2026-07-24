VIDEO: Igaunijā kādas privātmājas pagalmā gaišā dienas laikā iemaldījušies trīs ziņkārīgi lācēni
Brūnie lāči Baltijas valstu mežos vairs nav retums, un pēdējā laikā tie arvien drosmīgāk tuvojas cilvēku mājokļiem. Sabiedrības uzmanību nesen piesaistīja sociālajos tīklos publicēts video ar trīs lācēniem kādas Igaunijas privātmājas pagalmā. Notikuma aculiecinieki atklājuši aizraujošas detaļas par šo neparasto vizīti.
Kā izrādās, neparastais notikums fiksēts kādā ciemā Harju apriņķī. Ceturtdienas pēcpusdienā kāds vietējais iedzīvotājs, pamanot savā sētā trīs ķepaiņus, nekavējoties izsaucis vietējo mednieku. Ierodoties notikuma vietā, Ardu mednieku biedrības pārstāvis iemūžinājis neparastos viesus un viņu izdarības video.
Ziņkārīgi un bez agresijas
Lāču mazuļi pagalmā saimniekojuši aptuveni pusstundu. Dzīvnieki bijuši ļoti ziņkārīgi un nav izrādījuši nekādas agresijas pazīmes. Interesanti, ka ķepaiņu interese par cilvēku bijusi tik liela, ka brīdī, kad mednieks devies uz savu automašīnu, lai brauktu prom, visi trīs lācēni viņam draudzīgi sekojuši. Tikai pēc neilga brīža drosmīgie mazuļi tomēr izlēmuši atgriezties meža biezoknī.
Lai gan šī tikšanās noslēdzās mierīgi un bez starpgadījumiem, zoologi brīdina, ka pēdējā laikā novērotas būtiskas izmaiņas dzīvnieku uzvedībā. Lāči kļūst drosmīgāki, un to arvien biežākā sastapšanās ar cilvēkiem nākotnē var novest pie nepatīkamām un pat bīstamām sekām.
DAP atgādina: netuvoties
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina iedzīvotājus gan Latvijā, gan dodoties uz kaimiņvalstīm, būt īpaši piesardzīgiem. Redzot šādus mīlīgus lācēnus, nedrīkst aizmirst, ka kaut kur pavisam netālu var atrasties viņu māte, kas, aizstāvot savus pēcnācējus, var kļūt ārkārtīgi agresīva.
Sastopot lāci, jāievēro stingri drošības pamatnoteikumi:
- Nekādā gadījumā netuvojieties! Neatkarīgi no tā, cik mīlīgs šķiet dzīvnieks, nemēģiniet to fotografēt no tuva attāluma, glaudīt vai barot.
- Saglabājiet mieru un lēnām atkāpieties. Negrieziet dzīvniekam muguru un nesāciet skriet, jo tas var izprovocēt plēsēja instinktu dzīt pēdas. Atkāpieties lēnām, atmuguriski un bez straujām kustībām.
- Nekavējoties ziņojiet atbildīgajiem dienestiem. Ja esat pamanījis lāci apdzīvotas vietas tuvumā, par to noteikti jāinformē DAP, lai speciālisti varētu sekot līdzi situācijai un nepieciešamības gadījumā rīkoties.