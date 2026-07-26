Saule, jūra un tukšs maciņš: somu ģimene atklāti par dzīvi Spānijā
Daudziem dzīve zem Spānijas saules šķiet kā īsts sapnis. Cerot uz labāku dzīves kvalitāti un mierīgāku ikdienu, kāda ģimene pārcēlās uz Fuengirolu, taču drīz vien atklāja arī šīs izvēles otru pusi — augstās dzīvošanas izmaksas un ievērojami mazākus ienākumus nekā Somijā.
2024. gadā Anu Pajalas ģimene nolēma atstāt ierasto dzīvi Somijā un doties uz Spāniju. "Mēs gribējām izkļūt no šī vāveres riteņa un nepārtrauktās steigas. Šķita, ka ikdiena bija koncentrēta tikai uz sasniegumiem, un no dzīves bija pazudis prieks," intervijā izdevumam "Iltalehti" stāstīja Pajala.
Trīs cilvēku ģimene atjaunoja un pārdeva savu māju, pēc tam pārcēlās uz lielu dzīvojamo kemperi. Sākās ceļojums uz Spāniju, kur ģimene pavadīja pirmos sešus mēnešus.
Dzīve zem saules daudzējādā ziņā bija tieši tāda, par kādu viņi bija sapņojuši. Somijas slapjais, drēgnais laiks, aukstums un tumsa palika pagātnē, un ģimene varēja baudīt jūru un silto klimatu.
Kad Anu vīram Petri radās darba iespējas Spānijā, bet viņu meitai Sannijai izdevās atrast piemērotu skolu, ģimene sāka domāt, vai Spānija varētu kļūt par viņu pastāvīgo mājvietu.
Sapnis piepildījās
2025. gada vasarā ģimene atgriezās Somijā, taču neplānoja tur palikt. Dažu mēnešu laikā viņi atrada jaunu mājokli Torreblankas rajonā Fuengirolā, darbu un skolu bērnam. Rudenī viņi atkal sakravāja mantas un devās uz Spāniju.
Pēc viņu teiktā, Fuengirola šķita laba izvēle pārcelšanās vietai arī tāpēc, ka šajā reģionā dzīvo liela somu kopiena un daudzus pakalpojumus iespējams saņemt somu valodā — sākot no veselības aprūpes un zobārstniecības līdz frizieriem, masieriem un nekustamo īpašumu aģentiem.
Ģimene iemīlēja Spānijas siltumu. Viņu mājoklis atradās mazāk nekā kilometra attālumā no jūras, un uz pludmali varēja doties gandrīz jebkurā laikā.
"Gaismas, saules un siltuma ietekme uz cilvēka pašsajūtu un noskaņojumu ir ļoti liela," atzina Pajala. Tomēr drīz vien līdzās sapņu dzīvei par sevi lika manīt arī otra Spānijas ikdienas puse.
Pēc Pajalas teiktā, dzīve Spānijā ātri vien kļuva dārga. Ģimene par dzīvokļa īri maksāja 1000 eiro mēnesī. Lai gan, viņasprāt, pati summa nebija pārspīlēta, mājokļa stāvoklis lika vēlēties ko labāku. Iekārtotajā dzīvoklī, kuru viņi īrēja, daudzas lietas bija salūzušas. Balkona bīdāmās durvis pienācīgi neaizvērās, dīvāns bija bojāts, bet virtuves skapīšos nebija plauktu.
Problēmas radīja arī sliktā skaņas izolācija. Kā stāstīja Pajala, naktīs viņiem nācās klausīties kaimiņu radīto troksni, un, tā kā daži tuvumā esošie dzīvokļi tika izīrēti uz īsu laiku, reizēm tas nozīmēja negulētas naktis tūristu ballīšu dēļ.
Raizes sagādāja arī mitrums. No atjaunotās vannasistabas mitrums nokļuva drēbju skapī, kas atradās otrpus sienai, un, pēc Pajalas teiktā, apģērbam parādījās nepatīkama smaka. Viņa arī norādīja, ka Fuengirolā bija daudz mājokļu ar pelējumu, un fotogrāfijās, ko viņai bija atsūtījuši paziņas, pelējums bija redzams ar neapbruņotu aci.
"Bija jāstrādā divreiz vairāk"
Tomēr lielākā problēma ģimenei izrādījās nauda. Anu Spānijā strādāja telefonpārdošanas jomā ar uzņēmumu klientiem un, pēc viņas teiktā, vidēji nopelnīja 1500 eiro mēnesī. Viņas vīrs Petri nodarbojās ar remonta darbiem, galvenokārt apkalpojot klientus no Somijas.
Pēc Pajalas teiktā, klienti bija gatavi maksāt par darbu pēc Spānijas cenām, taču vienlaikus sagaidīja somisku kvalitāti. "Spānijā ir jāstrādā divreiz vairāk, lai nopelnītu tikpat, cik Somijā," atzina Pajala.
Vienlaikus, pēc viņas teiktā, par daudziem pakalpojumiem, kas bija paredzēti somiem, nācās maksāt cenas, kas bija līdzīgas Somijas cenām.
Viena vecāka ienākumi aizgāja mājokļa izmaksām
Ģimenes naudas rezerves pamazām sāka izsīkt. Pēc Pajalas teiktā, gandrīz visi viena vecāka mēneša ienākumi aizgāja ar mājokli saistīto izdevumu segšanai.
Arī Spānijas ziema atnesa negaidītus tēriņus. Pēc Pajalas teiktā, ziemā dzīvokļi bija tik auksti, ka tos nācās nepārtraukti sildīt ar elektriskajiem sildītājiem.
Sliktākajā gadījumā elektrības rēķins sasniedza 300 eiro mēnesī. Tam vēl pievienojās maksa par ūdeni, internetu, bērna izglītību, apdrošināšanu un citiem obligātajiem izdevumiem. "Pāri palika ļoti maz," atzina Pajala.
Naudas uzkrājumiem vairs neatlika, un ģimenei nācās cerēt, ka nenotiks nekas neparedzēts.
Pēc Pajalas vērtējuma, tūristu iecienītajos Spānijas reģionos mājokļu cenas ievērojami pieaugušas lielā pieprasījuma dēļ. Savu ietekmi atstāj arī īstermiņa īres tirgus, jo tūristi ir gatavi par nedēļu maksāt summas, ar kurām vietējiem iedzīvotājiem ir grūti konkurēt.
Ģimene atgriezās Somijā
Galu galā ģimene secināja, ka no finansiālā viedokļa dzīve Spānijā viņiem nav ilgtspējīga. Pēc Pajalas teiktā, vasaras sezonā īres cenas varēja būt pat divas reizes augstākas, un jūnijā ģimene pārcēlās atpakaļ uz Somiju.
"Tagad mūsu mērķis ir sakārtot finansiālo situāciju. Mums nācās izmantot savus uzkrājumus, lai gan, protams, tas nebija mūsu plānos," stāstīja Pajala.
Tomēr ģimene vēl nav pielikusi punktu savai Spānijas nodaļai. Tur viņiem palikuši svarīgi cilvēki, un kopā ar paziņām ģimene apsprieda dažādas biznesa idejas, kas kādreiz varētu ļaut atgriezties Spānijā.
Viņiem pietrūks Spānijas pludmaļu, kafejnīcu, siltuma, mierīgākā dzīvesveida un kopienas sajūtas. Vienlaikus atgriešanās Somijā arī sniedz savas priekšrocības.
Pajala kā piemēru min meitas lielāku patstāvību — Somijā bērns pats var doties ar velosipēdu uz skolu, pie draugiem vai ciemos pie vecmāmiņas.
Tādējādi no Spānijas sapņa ģimenei palikušas ilgas pēc saules un jūras, taču arī apziņa, ka dzīve vietā, par kuru daudzi sapņo, var izrādīties daudz dārgāka un sarežģītāka, nekā sākumā šķiet.