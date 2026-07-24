Pie Norvēģijas krastiem atrastas, iespējams, Krievijas raķetes atlūzas
Netālu no Norvēģijas pilsētas Varde piekrastē atrasts objekts, kas pēc sākotnējā vērtējuma varētu būt Krievijas raķetes atlūzas. Pēc ziņojuma saņemšanas uz notikuma vietu devās Krasta apsardze, taču, tai ierodoties, atrastie fragmenti jau bija pazuduši.
Kā vēsta Norvēģijas sabiedriskais medijs, neparastās atlūzas uzgājis kāds vietējais zvejnieks kopā ar savvaļas dabas fotogrāfu. Atradēji atzinuši, ka zvejnieki ir raduši jūras dzelmē uziet visdažādākos priekšmetus, tomēr šis raķetei līdzīgais objekts izraisījis pamatīgu satraukumu un nopietnas bažas.
Possible Russian missile debris found off Norwegian coast near border with Russiahttps://t.co/B4cka0Doid— Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) July 22, 2026
Kā norāda atradēji, mīklainais fragments bijis aptuveni pusotru metru garš. Pēc ziņojuma saņemšanas notikuma vietā nekavējoties ieradās Norvēģijas Bruņotie spēki un Krasta apsardze, taču dabas stihija ieviesa savas korekcijas. Spēcīgās austrumu vētras dēļ, viļņiem sasniedzot pat 7 līdz 8 metru augstumu, noslēpumainās atlūzas, visticamāk, atkal aizskalotas jūrā.
Norvēģijas Bruņoto spēku pārstāvji gan atteicās komentēt šo konkrēto atradumu, taču neslēpa, ka līdzīgu objektu izskalošana valsts ziemeļu piekrastē nav nekāds retums. Tas skaidrojams ar to, ka Krievija regulāri veic militāros izmēģinājumus netālu no Norvēģijas robežām, un spēcīgo jūras straumju ietekmē bīstamās atlūzas nereti atnes līdz krastam.
Vienlaikus militāristi brīdina iedzīvotājus nekādā gadījumā nepieskarties šādiem atradumiem, jo tajos joprojām var slēpties raķešu degvielas vai sprāgstvielu paliekas. Par katru šādu gadījumu nekavējoties jāziņo policijai, tāpēc zvejnieku rīcība, uzreiz izsaucot atbildīgos dienestus, tiek vērtēta kā ļoti pareiza un atbildīga.
Jāpiebilst, ka jau iepriekš ASV Kara izpētes institūts (ISW) brīdināja par iespējamām Kremļa provokācijām jeb tā dēvētajām "viltus karoga" operācijām. Ekspertu vērtējumā šajās operācijās varētu tikt izmantoti bezpilota lidaparāti un radioelektroniskās cīņas (REB) līdzekļi.