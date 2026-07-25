Šajās valstīs dzeramnaudu labāk neatstāt: viesmīlis to var uztvert kā apvainojumu
Daudzviet pasaulē dzeramnaudas atstāšana ir ierasta prakse, taču ne visur. Ir valstis, kur papildu nauda par apkalpošanu var nevis iepriecināt, bet gan aizvainot viesmīli vai pat pārkāpt vietējās normas.
Atstāt naudu - nepieklājīgi
Pirms ceļojuma uz ārvalstīm ir vērts iepazīties ne tikai ar vietējām tradīcijām un etiķeti, bet arī ar dzeramnaudas kultūru. Dažās valstīs pat daži atstāti eiro vai dolāri var tikt uztverti kā nepieklājība, raksta "Daily Mail".
Saskaņā ar "Tesco Travel Money" pētījumu 31% britu atzīst, ka ārvalstīs atstāj dzeramnaudu tikai tāpēc, lai izvairītos no neveiklas situācijas. Taču kultūras atšķirību nezināšanas dēļ ceļotāji nereti pārmaksā restorānos arī valstīs, kur tas nemaz nav nepieciešams.
ASV dzeramnaudu gaida visi
Visizteiktākā dzeramnaudas kultūra ir ASV. Restorānos parasti atstāj 15–20% no rēķina, bārmeņiem – 1–2 eiro par katru dzērienu vai 15–20% no kopējās summas. Arī taksometru vadītāji parasti sagaida aptuveni 10% dzeramnaudu, bet, ja ir daudz bagāžas, tā var sasniegt pat 20%. Nelielu atlīdzību ierasts atstāt arī viesnīcas personālam, lai gan konkrētā summa ir atkarīga no darbinieka pienākumiem un sniegtā servisa līmeņa. Līdzīga prakse ir arī Kanādā.
Kā ir Eiropā?
Dzeramnaudas kultūra Eiropā tūristiem nereti var atgādināt staigāšanu pa mīnu lauku – kamēr dažās valstīs bez tās neiztikt, citviet to neviens īpaši negaida. Piemēram, Itālijā, Francijā, Spānijā un Vācijā maksa par apkalpošanu bieži vien jau ir iekļauta rēķinā, tādēļ dzeramnauda nav obligāta. Tomēr ir pieņemts noapaļot summu vai atstāt nelielu atlikumu, ja apkalpošana bijusi īpaši laba.
Jāņem gan vērā, ka Eiropas lielpilsētās situācija ir atšķirīga – tur, jo īpaši tūristu iecienītās vietās, nereti tiek sagaidīta dzeramnauda 10 līdz 12 procentu apmērā no rēķina summas. Dzeramnauda parasti netiek gaidīta arī Singapūrā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā, jo apkalpojošā personāla atalgojums šajās valstīs ir pietiekami augsts.
Kurās valstīs to nedarīt?
Īpaši piesardzīgi ar dzeramnaudas atstāšanu jābūt trīs Āzijas valstīs – Japānā, Dienvidkorejā un Ķīnā. Japānā atstāto naudu viesmīlis, visticamāk, atdos atpakaļ. Dzeramnauda var tikt uztverta kā apvainojums vai mājiens, ka darbiniekam nepietiekami maksā. Dienvidkorejā dzeramnaudas došana nav pieņemta un netiek gaidīta. Ķīnā dažās vietās, piemēram, lidostās, dzeramnauda ir aizliegta, bet restorānos to var uztvert kā nepieklājīgu rīcību. Tāpēc, dodoties ceļojumā, ir vērts iepriekš noskaidrot vietējās paražas – tas palīdzēs izvairīties no neveiklām situācijām un izrādīt cieņu pret konkrētās valsts kultūru.