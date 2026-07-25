Sieviete vecā mājā norāva paklāju un nespēja noticēt savām acīm: kas atradās zem tā
Dažkārt remonts vecā mājā var sagādāt negaidītus pārsteigumus. Tieši tā notika ar kādu amerikānieti, kura nolēma atbrīvoties no nolietotā grīdas seguma un negaidīti atklāja kaut ko tādu, par ko pat nenojauta.
Vilmingtonas iedzīvotāja Ziemeļkarolīnas štatā Aleksa Engberga sociālajos tīklos stāstīja par jaunā mājokļa iegādi un pakāpenisku tā atjaunošanu, raksta "Express".
Remonta laikā viņa nolēma nomainīt vecos zaļos paklājus viesistabā. Taču pēc to noņemšanas viņu sagaidīja īsts pārsteigums — zem daudzus gadus klājušā seguma bija saglabājušās skaistas dabīga koka grīdas.
Videoklipā, kas publicēts "TikTok:, Aleksa parādīja noņemto paklāju, kas bija salikts istabas vidū, kā arī plašo telpu ar oriģinālo koka grīdu, kura ilgstoši bija palikusi paslēpta.
Uzraksts video vēstīja: "Nopirku vecu māju un noņēmu paklājus, lai atrastu ideālu oriģinālo koka grīdu." Vēlāk mājas saimniece atzina, ka šāds atradums bijis viņas īsts sapnis.
Kā pārbaudīt, vai zem paklāja ir koka grīda
Tiem, kuri dzīvo vecā mājā un vēlas noskaidrot, kas atrodas zem paklāja, nav uzreiz jānorauj viss segums. Sākumā var uzmanīgi pacelt nelielu paklāja daļu kādā mazāk pamanāmā vietā — piemēram, pie sienas, pieliekamajā vai zem mēbelēm. Vēl viens variants ir apskatīt grīdu caur ventilācijas restes atveri.
Ja zem seguma atklājas masīvkoka dēļi aptuveni 2 cm vai lielākā biezumā, pastāv iespēja, ka tā ir oriģinālā koka grīda. Pirms restaurācijas svarīgi rūpīgi izvērtēt dēļu stāvokli.
Īstam kokam parasti ir dabisks, vienmērīgs raksts, atšķirībā no mākslīgiem materiāliem, piemēram, finiera vai MDF, kuros ir redzamas slāņu kārtas. Tāpat nepieciešams pārbaudīt virsmu, vai uz tās nav mitruma pēdu, tumšu plankumu, pelējuma vai trūdēšanas bojājumu.