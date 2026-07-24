Masveida slaktiņš: ukraiņi sakauj krievu tanku uzbrukumu netālu no Očeretino
Pie Očeretino Donbasā noticis grandiozs tanku slaktiņš. Ukrainas Nacionālās gvardes Specvienība "Omega" iznīcināja masīvu krievu okupantu mehānizēto uzbrukumu, kurā piedalījās jaunie tanki "T-72B3A".
Par kauju sāka izplatīties baumas jau 23. jūlija rītā, kad Ukrainas Ģenerālštābs publicēja ikdienas atskaiti. Tajā ziņots, ka krievi zaudējuši uzreiz 28 tankus, kas šajā kara posmā ir liels skaitlis.
Ukrainas aizsardzības spēku Vecākais leitnants ar segvārdu "Aleks" norādīja: "Gandrīz gadu neesmu redzējis tik lielu skaitu tanku un BMP mehānizētā uzbrukuma laikā. Šodien (krievi — red.) nolēma atgādināt… Bruņojums un personāls tika veiksmīgi iznīcināts. Pretinieks panākumus neguva, 80% no visas kolonnas tika iznīcināti, tuvojoties frontes līnijai."
Drīz pēc kaujas tika publicēti videoieraksti, ko soctīklos ievietoja Nacionālās gvardes specvienība "Omega". Tajos redzams, kā FPV droni atklāj un neitralizē Krievijas bruņutehnikas kolonnu.
Izraēlas Aizsardzības spēku virsnieks un militārais apskatnieks Igals Levins atzīmējis, ka uzbrukums bija pirmā krievu modernizēto "T-72B3A" tanku kaujas izmantošana.
"Pirmā "T-72B3A" tanku kaujas izmantošana ar "Arena-M" aktīvās aizsardzības sistēmu, kas modernizēta, lai cīnītos pret FPV droniem, beidzās neveiksmīgi. Video redzams trāpījums "T-72B3A" tanka aizmugurei — aktīvās aizsardzības sistēma nenostrādāja... Ir skaidrs, ka mēģinājums masveidā izmantot Krievijas bruņutehniku bija neveiksmīgs," viņš rakstīja.
Šī kauja parāda, ka jaunās Krievijas tanku modifikācijas vēl nav efektīvas reālā kaujas laukā, un Ukrainas spēki turpina veiksmīgi neitralizēt mehānizētos uzbrukumus.
Dronu pulks "Ahillejs" iznīcina Krievijas labāko tanku "T-90M"
Ukrainas dronu operatori savākuši ievērojamu "ražu" no iznīcinātās Krievijas tehnikas frontē, tai skaitā tanku T-90M "Proryv", kura vērtība tiek lēsta ap 4,5 miljoniem dolāru.
2025. gada 17. augustā operatori no 429. Atsevišķā bezpilota sistēmu pulka "Ahillejs" ziņoja par sekmīgu Krievijas tehnikas un personāla iznīcināšanu "vienā no svarīgākajiem virzieniem". Pirmais un vērtīgākais mērķis bija modernākais, jaudīgākais un dārgākais Krievijas armijas tanks — T-90M "Proryv".
Bez tankiem dronu uzbrukums iznīcināja arī BM-21 "Grad" raķešu sistēmu. Krievijas spēkiem nepalīdzēja pat tas, ka viņi operatīvi mēģināja slēpt un maskēt reaktīvo artilērijas sistēmu.
Šis uzbrukums demonstrē Ukrainas dronu pulku spēju precīzi atklāt un neitralizēt augstas vērtības pretinieka tehniku, vienlaikus sagādājot ievērojamus materiālos zaudējumus Krievijas bruņotajiem spēkiem.