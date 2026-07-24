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Šodien 10:53
Traģēdija Japānā: 23 gadus veca sieviete iet bojā pavisam neticamā nelaimes negadījumā
Traģisks negadījums svētdien satricinājis Japānu – 23 gadus veca sieviete gāja bojā pēc tam, kad viņai virsū no 12 stāvu dzīvojamās ēkas uzkrita 29 gadus vecs vīrietis. Viņš kritienu izdzīvoja, taču atrodas kritiskā stāvoklī.
Negadījums notika Nagojas pilsētas rosīgajā Sakai rajonā. Sieviete kopā ar draudzeni naktī gāja pa ietvi, kad no daudzstāvu dzīvojamās ēkas nokrita 29 gadus vecs vīrietis un uzkrita tieši viņai.
Sievietes draudzene negadījumā necieta un nekavējoties izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Abi cietušie tika nogādāti slimnīcā. Mediķi vairākas stundas cīnījās par 23 gadus vecās sievietes dzīvību, taču viņa no gūtajām traumām un liela asins zuduma mira.
Savukārt vīrietis kritienu izdzīvoja, taču guvis smagas galvas un krūškurvja traumas. Viņa veselības stāvoklis joprojām tiek raksturots kā kritisks.
Policija norobežoja notikuma vietu un sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kādos apstākļos vīrietis nokrita no daudzstāvu ēkas.