Vācijas galēji labējā "AfD" partija tuvojas varas iegūšanai valsts austrumos - Merca partija saskaras ar sarežģītu izvēli
Tuvojoties septembra reģionālajām vēlēšanām, Vācijas konservatīvie saskaras ar sarežģītu politisku dilemmu — saglabāt stingru distanci no AfD vai meklēt jaunus sadarbības modeļus laikā, kad galēji labējā partija kļuvusi par vienu no populārākajiem spēkiem Vācijas austrumos.
Nozīmīgs kanclera Frīdriha Merca sabiedrotais Mihaels Krečmers izraisījis plašas politiskās debates, aicinot kanclera pārstāvētajam centriskajam konservatīvo blokam pārskatīt līdzšinējo nostāju ar galēji labējo partiju "AfD".
Saksijas federālās zemes premjerministrs un Merca pārstāvētās konservatīvās partijas Kristīgo demokrātu savienības (CDU) biedrs Krečmers apšaubījis kanclera nostāju saglabāt tā dēvēto “ugunsmūri” pret AfD laikā, kad tuvojas izšķirošas vēlēšanas. Tajās galēji labējā partija pirmo reizi kopš tās dibināšanas 2013. gadā varētu iegūt vairākumu kādā no Vācijas federālajām zemēm.
“Ikviens, kurš joprojām runā par ugunsmūriem, nav sapratis šī laikmeta zīmes,” intervijā laikrakstam "Handelsblatt" sacīja Krečmers. “Mums ir jārunā ar ikvienu, kurš vēlas runāt.” Šie izteikumi radījuši spriedzi Vācijas sabiedrībā, no kuras Mercs līdz šim centies izvairīties. Kanclers kategoriski noraida sadarbību ar galēji labējo partiju, atsaucoties uz Vācijas nacistiskās pagātnes radīto vēsturisko atbildību. Jau ziņots arī par atsevišķu AfD politiķu saiknēm ar neonacistu organizācijām.
Tomēr politiskā realitāte Vācijas austrumos rada arvien lielāku spiedienu pārskatīt šo nostāju. Aptaujas liecina, ka pastāv iespēja tam, ka AfD gaidāmajās 6. septembra vēlēšanās varētu iegūt vairākumu Saksijas-Anhaltes federālajā zemē. Tāpat šobrīd partijas reitingi auguši Meklenburgā-Priekšpomerānijā un Berlīnē. Kā liecina medija "Politico" aptauja, AfD šobrīd ir populārākā partija Vācijā ar 28% cilvēku atbalstu, kamēr CDU atbalsta 22% vēlētāju.
Tomēr Mercs pagaidām nemaina savu nostāju un uzsver, ka Vācijai tās vēstures dēļ ir īpaša atbildība, kas neļauj sekot citu Eiropas valstu piemēram, kur galēji labējās partijas sadarbojas ar tradicionālajiem politiskajiem spēkiem.
“Ja galēji labēja partija Vācijā nonāktu valdībā, tam būtu pavisam cita nozīme nekā citā valstī,” sacīja Vācijas kanclers. “Tas ir saistīts arī ar mūsu vēsturi, un tāpēc es darīšu visu iespējamo, lai Vācijā tas nenotiktu.”
Viņš uzsvēra, ka valdības mērķim jābūt tādas politiskās vides radīšanai, kurā AfD iespējams sakaut vēlēšanās. Tomēr atsevišķos vēlēšanu apgabalos situācija CDU kļūst sarežģīta — AfD ievērojami apsteidz citas partijas Saksijas-Anhaltes zemē (41%) un Meklenburgā-Priekšpomerānijā (36%).
Bijusī komunistiskā Austrumvācija jau ilgstoši ir viens no AfD spēcīgākajiem atbalsta reģioniem. Tieši šeit partija tiek uzskatīta par radikālāko gan tās biedru, gan politisko nostādņu ziņā.
Četras no piecām AfD reģionālajām nodaļām Vācijas austrumos valsts drošības iestādes klasificējušas kā labējā ekstrēmisma organizācijas.
Arī tad, ja AfD vairākumu neiegūs, Merca konservatīvā partija būs sarežģītas izvēles priekšā — lai nepieļautu AfD nonākšanu pie varas, viņiem, visticamāk, būs jāsadarbojas ar populistisko kreiso partiju “Die Linke”, pret kuru CDU arī līdz šim ievērojusi līdzīgu “ugunsmūra” politiku. “Partijas kongresa lēmumi ir skaidri, un man nav iemesla šaubīties, ka mēs tos ievērosim,” par iespējamu sadarbību ar “Die Linke” sacīja Mercs.