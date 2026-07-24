Ukraina veikusi masīvus triecienus pa Sanktpēterburgas un Krimas "Wildberries" noliktavām. VIDEO
Naktī uz piektdienu Ukraina veikusi jaunus plašus triecienus pret Krievijas infrastruktūras objektiem — Ļeņingradas apgabalā un okupētajā Krimā izcēlušies ugunsgrēki "Wildberries" noliktavās.
Ap plkst. 2.30 vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos publicēja video no Tveras pilsētas un apgabala. Publikācijas liecina par masīvu dronu uzbrukumu un reģionam, kā rezultātā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Mediji pieļauj, ka par uzbrukuma mērķi varētu būt kļuvusi "Wildberries" noliktava, taču šī informācija vēl nav oficiāli apstiprināta.
Aptuveni plkst. 3.30, spriežot pēc publicētajiem video, bezpilota lidaparāti sasnieguši Sanktpēterburgu. Vēl pēc kāda laika parādījās kadri, kuros redzams, kā droni veic triecienu, domājams, "Wildberries" noliktavai. Pēc šī trieciena izcēlās plašs ugunsgrēks.
Krievijas "Telegram" kanāli norāda, ka uzbrukums bija vērsts pret "Wildberries" noliktavu Novosaratovkas ciematā Vsevoložskas rajonā Ļeņingradas apgabalā. Tas atrodas aiz Sanktpēterburgas administratīvās robežas, taču to dēvē par "Wildberries" Sanktpēterburgas noliktavu.
Medijs "Ostorožno, novosti" vēsta, ka trieciens veikts industriālajā zonā "Utkina Zavodj", kur atrodas noliktavas, arī "Wildberries" noliktava.
Tāpat Ukraina veica masīvu dronu triecienu okupētajai Krimai, kā rezultātā Simferopolē izcēlies ugunsgrēks internetveikala "Wildberries" noliktavā, platformā "Telegram" vēsta Ukrainas un Krievijas ziņu kanāli.
"Uzņēmuma šķirošanas centrs Simferopolē tika evakuēts saskaņā ar drošības prasībām," pavēstīja "Wildberries" preses dienests. Sprādzieni pēc dronu triecieniem bija dzirdami ne tikai Simferopolē, bet arī Sudakā, Eipatorijā, Sevastopolē un citās pilsētās Krievijas okupētajā pussalā. Pēdējo nedēļu laikā Ukrainas bruņotie spēki ir uzbrukuši vairākām "Wildberries" noliktavām dažādās Krievijas pilsētās.