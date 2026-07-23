Gaidītā misija izpaliek: Vācija pēkšņi atsauc divus karakuģus no Sarkanās jūras
Vācijas jūras spēki tuvākajās dienās atsauks divus kuģus no Sarkanās jūras reģiona uz Vidusjūras austrumu daļu, ceturtdien paziņojusi Vācijas Aizsardzības ministrija.
Ministrijas pārstāvis ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka mīnu meklētājs "Fulda" un apgādes kuģis "Mosel" pašlaik atrodas Džibutijā. Tie tika nosūtīti uz Sarkano jūru pagājušajā mēnesī, gatavojoties iespējamai misijai Hormuza šaurumā pēc ASV un Irānas kara beigām.
Ministrija norādīja, ka politiskā situācija ir nestabila un nav paredzams, ka operācijas Hormuza šaurumā sāksies tuvākajā nākotnē. Kuģu beztermiņa uzturēšana reģionā "rada slodzi to tehniskajām sistēmām", teikts ministrijas paziņojumā.
Konflikts starp Irānu un ASV pēdējās dienās ir saasinājies, un ceturtdien Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki uzbruka Saūda Arābijas kuģiem Sarkanajā jūrā.
Vācijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka abi kuģi tiks "saglabāti gatavībā izvietošanai" un atgriezīsies Tuvajos Austrumos, tiklīdz būs pamats uzskatīt, ka misija Hormuza šaurumā drīz varētu sākties.