Mančestras uzbrucēja līdzzinātājam par terorakta plānošanu piespriež mūža ieslodzījumu
Lielbritānijā ceturtdien piespriests mūža ieslodzījums vīrietim, kas saistīts ar Džihadu aš Šamī, kurš pagājušā gada oktobrī uzbruka Mančestras sinagogai.
Mohammads Baširs notiesāts par cita terorakta plānošanu kopā ar Šamī. Baširs tika aizturēts pagājušā gada novembrī Mančestras lidostā, atgriežoties no Pakistānas.
Šamī pagājušā gada oktobrī ar nazi uzbruka cilvēkiem sinagogā Mančestrā, nogalinot divus cilvēkus. Policisti uzbrucēju nozieguma vietā nošāva.
Viņa draugs Baširs pagājušajā mēnesī atzina vainu apsūdzībās par teroraktu gatavošanu.
Pagājušā gada augustā Baširs kopā ar Šamī devās izlūkot Lielbritānijas Aizsardzības akadēmiju Svindonā. Prokuratūra norādīja, ka nav pierādījumu, ka Baširs būtu bijis iesaistīts uzbrukumā sinagogai, taču piebilda, ka tika izstrādāti plāni uzbrukt Aizsardzības ministrijas ēkai un šādam uzbrukumam, ja tas tiktu īstenots, būtu letālas sekas.
Tiesnese norādīja, ka Baširs bija kļuvis par "stingri pārliecinātu džihādistu" un ka gan viņš, gan Šamī bija "vienlīdz iesaistīti un entuziastiski" uzbrukuma plānošanā. Viņa secināja, ka plāns uzbrukt Aizsardzības akadēmijai bija labi sagatavots un trūka tikai uzbrukuma ieroču.
Baširs islāmistu čatā ar Šamī un desmit citiem cilvēkiem pusgada laikā nosūtīja vairāk nekā 2000 ziņu, no kurām daudzas bija par fizisku vardarbību džihāda labā.
Pēc mūža ieslodzījuma piepriešanas Baširam aiz restēm būs jāpavada vismaz 17 gadi.