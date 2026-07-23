Loģistikas apokalipse Krievijā: aprēķināts, cik lielus zaudējumus Ukrainas dronu triecieni nodarījuši "Wildberries"
Ukrainas armija nedēļas laikā veica lidrobotu uzbrukumus "Wildberries" noliktavām 552 000 kvadrātmetru platībā jeb aptuveni 10% no šīs tirdzniecības platformas noliktavām, balstoties uz publiski pieejamiem datiem, aprēķinājis laikraksts "Kommersant".
Aplēsēs iekļauti uzbrukumi noliktavām Elektrostaļā Krievijas Maskavas apgabalā, Kotovskā, kas atrodas Tambovas apgabalā, Ņevinnomiskā Stavropoles apgabalā un Krasnodarā. Aizvadītajā naktī Ukrainas bruņotie spēki ar droniem uzbruka vēl vienai noliktavai, kas atrodas Voroņežas apgabalā.
"Kommersant" aptaujātie eksperti novērtējuši "Wildberries" cietušo nekustamo īpašumu vērtību 60 miljardu rubļu apmērā, bet šajās aplēsēs nav ņemts vērā trieciens noliktavai Voroņežas apgabalā.
Pēc "Kommersant" sarunu biedru novērtējuma "Wildberries" pēc dronu uzbrukumiem vairs nevar izmantot 444 000 kvadrātmetru noliktavu telpu, kas ir aptuveni 8% no visas tirgus platformas loģistikas jaudas. Noliktavu komplekss Kotovskā, pēc "Kommersant" datiem, turpina darboties.
Izdevuma sarunu biedri uzsvēra, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti veikuši uzbrukumus objektiem, kas ir svarīgi "Wildberries" loģistikai, piemēram, loģistikas centrs Krasnodarā ir tirgus platformas galvenais mezgls Krievijas dienvidu apgādei. Viņi pieļauj, ka pašreizējā situācijā "Wildberries" mainīs piegādes shēmu no savām noliktavām uz piegādi no pārdevēju noliktavām. Turklāt, pēc viņu domām, tirdzniecības platforma varētu pārdalīt preču plūsmas uz noliktavām citos reģionos un iznomāt noliktavas.
Pēdējās nedēļas laikā Ukraina ir divreiz uzbrukusi "Wildberries" noliktavām. 18. jūlijā Ukrainas droni uzbruka "Wildberries" loģistikas centriem Kotovskā un Elektrostaļā, bet 22. jūlijā deva triecienu "Wildberries" noliktavām Krasnodarā un Ņevinnomiskā.