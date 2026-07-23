Putina paranoja sasniedz jaunu līmeni, sākas masveida tīrīšanas tuvāko sabiedroto vidū
Krievijas politiskajā un militārajā elitē valda pamatīga panika. Vladimirs Putins, kuru, šķiet, arvien vairāk pārņem paranoja un bailes par savu drošību, ir uzsācis nepieredzētu represiju vilni pret savu tuvāko apkārtni. Aiz restēm nonāk pat tie, kuri gadu desmitiem uzskatīti par pilnīgi neaizskaramiem – sākot no augstākajiem ģenerāļiem un beidzot ar diktatora ilggadējiem sabiedrotajiem.
Kā vēsta britu mediji, atsaucoties uz Ukrainas iekšlietu ministra bijušā vietnieka Antona Heraščenko sniegto informāciju, Krievijas varas sistēmā sāk parādīties nopietnas un, iespējams, neatgriezeniskas plaisas. Gadiem ilgi Kremļa elite dzīvoja pārliecībā, ka bezierunu lojalitāte režīmam garantē drošību un neaizskaramību. Taču tagad, Krievijas sāktajam pilna mēroga karam Ukrainā turpinoties jau piekto gadu, šī ilūzija ir sagrauta.
"Kremlis pašlaik atgādina zirnekļus burkā. Krievijas elites vidū ir izcēlies karš "visi pret visiem", ko pavada līdz šim nepieredzēti paša Putina tuvāko līdzgaitnieku aresti," sociālajā tīklā X situāciju raksturo Heraščenko."Tagad visi saprot, ka ir tikai laika jautājums, kad par mērķi kļūs arī viņi."
Pasargāti nav pat bērnības draugi
Viens no skaļākajiem un zīmīgākajiem gadījumiem ir Sanktpēterburgas ietekmīgā uzņēmēja Iļjas Trabera aizturēšana. Viņš Putinu personīgi pazīst jau kopš 20. gadsimta 90. gadiem, taču tas viņu neglāba – šā gada jūnijā Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) viņu aizturēja aizdomās par saistību ar Sanktpēterburgas deputāta Aleksandra Petrova pasūtījuma slepkavību.
Pēc dažām nedēļām nepatikšanās nonāca arī bijušais Krievijas Federālās gaisa transporta aģentūras augsta līmeņa vadītājs Konstantīns Mahovs. Viņa vārds tiek tieši saistīts ar miljardieri Arkādiju Rotenbergu, kurš ir viens no Putina tuvākajiem bērnības draugiem.
Armijas elite aiz restēm
Aizbildinoties ar "cīņu pret korupciju", pamatīga tīrīšana tiek veikta Krievijas Aizsardzības ministrijā. Gandrīz visi bijušā aizsardzības ministra Sergeja Šoigu tuvākie līdzgaitnieki jau ir nonākuši pirmstiesas apcietinājumā vai mājas arestā.
Bijušajam aizsardzības ministra vietniekam Timuram Ivanovam jau piespriests 13 gadu cietumsods par īpaši liela kukuļa – vairāk nekā 16,6 miljonu dolāru – pieņemšanu. Bijušais aizsardzības ministra pirmais vietnieks Ruslans Caļikovs aizturēts šā gada martā lietā par miljardiem rubļu lielu piesavināšanos.
Aizturēts Aizsardzības ministrijas Galvenās personāla pārvaldes vadītājs, ģenerālleitnants Jurijs Kuzņecovs, kā arī Bruņoto spēku Galvenās sakaru pārvaldes priekšnieks Vadims Šamarins.
Aiz restēm nonācis arī 58. vispārējās karaspēka armijas bijušais komandieris Ivans Popovs. Viņš tiek apsūdzēts absurdi pragmatiskā noziegumā – to metāla konstrukciju zādzībā, kas bija paredzētas Krievijas armijas aizsardzības nocietinājumu būvniecībai.
Putins slēpjas bunkurā
Represiju vilnis neaprobežojas tikai ar Maskavu un armijas vadību – spiediens dramatiski pieaug arī uz reģionālajām amatpersonām. Par kukuļņemšanu un nelikumīgām darbībām ar zemi aizturēti gan bijušais Soču mērs Aleksejs Kopaigorodskis, gan Ufas mērs Ratmirs Mavļijevs. Kriminālprocesi uzsākti arī pret bijušajiem apgabalu gubernatoriem Alekseju Smirnovu un Maksimu Jegorovu.
Publikācijas autori uzskata, ka Putins šādā veidā izmisīgi cenšas novērst jebkādus, pat hipotētiskus, draudus savai varai. Viņa pieaugošās bailes par savu drošību apstiprina arī mediju novērojumi, jo pēdējā laikā Putins dienām ilgi nepamet Kremli, bet informācija par viņa reālajām tikšanās reizēm tiek turēta stingrā slepenībā.