NATO gatavojas nākotnes izaicinājumiem - Eiropā modernizēs stratēģiski svarīgo degvielas cauruļvadu tīklu
NATO dalībvalstis vienojušās ieguldīt 27 miljardus eiro degvielas cauruļvadu tīkla modernizācijā, lai turpmākajās desmitgadēs nodrošinātu bruņotos spēkus Eiropā.
Trešdien Briselē notikušajā sanāksmē alianses 32 dalībvalstu vēstnieki apstiprināja projektu, kas paredz tīkla modernizāciju un paplašināšanu.
"Šī 27 miljardu eiro investīcija modernizēs esošo NATO degvielas uzglabāšanas un sadales infrastruktūru. Tā nodrošinās jaunas iekārtas, tostarp cauruļvadus, alianses austrumu un dienvidaustrumu daļā un garantēs, ka NATO spēkiem ir pieejami enerģijas resursi, kas nepieciešami kaujas gatavībai," paziņoja NATO.
Amatpersonas norādīja, ka projekta realizēšanai būs nepieciešami aptuveni 25 gadi. NATO Centrāleiropas cauruļvadu sistēma tika izveidota 1950. gadu beigās, lai Aukstā kara laikā nodrošinātu degvielu alianses spēkiem kontinentā. 5300 kilometru garais tīkls pašlaik šķērso Beļģiju, Franciju, Vāciju, Luksemburgu un Nīderlandi un piegādā degvielu 29 NATO noliktavām.