Uz vannas istabas grīdas luksusa viesnīcā Londonā miris atrasts Saūda Arābijas princis
Kādā luksusa viesnīcā Londonā miris atrasts 29 gadus vecais Saūda Arābijas princis, kura dzīvību izdzēsis alkohola un "ballīšu narkotiku" kokteilis. Kā noskaidrots izmeklēšanā, šo vielu ietekmē karaliskās ģimenes pārstāvim apstājusies sirds.
Princi bez dzīvības pazīmēm uz vannas istabas grīdas viņa Kensingtonas "Marriott" luksusa numuriņā atrada istabene, kas bija ieradusies uzkopt telpas, vēsta britu izdevums "The Sun".
Lai gan uz notikuma vietu nekavējoties steidzās mediķi, jauno vīrieti glābt vairs neizdevās, un atlika vien konstatēt viņa nāvi. Zināms, ka viesnīcā 29 gadus vecai Abdulla bin Fahads bin Abdulla bin Abdulazizs bin Džalavi al Sauds bija plānojis uzturēties nedēļu.
Organismā atrod letālu vielu sajaukumu
Toksikoloģiskā ekspertīze atklāja, ka alkohola līmenis prinča asinīs sasniedza 2,22 promiles. Vīrieša organismā atrada arī letālu tā dēvēto "ballīšu narkotiku" jeb gammahidroksibutirātu (GHB devu. Tāpat analīzes uzrādīja marihuānas un vairāku spēcīgu prettrauksmes medikamentu, tostarp "Xanax", pēdas.
Ilgstoša cīņa ar atkarībām
Tiesā atklājās, ka jaunais vīrietis jau ilgstoši cīnījies ar alkohola un medikamentu atkarību. Pagājušā gada augustā viņš pat izgāja detoksikācijas kursu prestižajā "Priory" klīnikā Londonas dienvidrietumos. Klīnikas psihiatre Viktorija Čamorro liecināja, ka ārstēšanās laikā princis sūdzējies par smagu nomāktību un trauksmi. "Izrakstīšanas brīdī saskatījām pašnāvības risku, tādēļ klīniku viņš pameta drauga pavadībā. Diemžēl vēlāk viņš neieradās uz ieplānotajām tiešsaistes konsultācijām," atklāja ārste. Vienlaikus viņa piebilda, ka klīnikā princis bijis atsaucīgs un labprāt iesaistījies ārstēšanās procesā, tāpēc nekas neesot liecinājis par draudiem viņa dzīvībai.
Noslēdzot lietu, tiesu medicīnas izmeklētāja Žana Harkina secināja, ka nekas neliecina, ka princis būtu vēlējies izdarīt pašnāvību. Viņa atzina, ka traģēdija ir nelaimes gadījums, ko izraisīja letālais narkotiku, medikamentu un alkohola sajaukums.