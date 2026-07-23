Kremlis rada priekšnoteikumus jaunam mobilizācijas vilnim un gatavojas iespējamiem nemieriem
Krievijas varasiestādes aktīvi gatavo augsni jaunam mobilizācijas vilnim. Vienlaikus Kremlis gatavojas iespējamām nekārtībām un nemieriem Krievijā, ko tā varētu izraisīt, secinājis ASV Kara izpētes institūts (ISW).
Lai izmisīgi papildinātu cilvēkresursus kara turpināšanai Ukrainā, Krievijas Valsts dome jūlijā pieņēma kārtējos strīdīgos likuma grozījumus. Tie tagad ļauj Aizsardzības ministrijai slēgt militārā dienesta līgumus ar personām, kurām vēl nav dzēsta sodāmība.
Krievijas aizsardzības ministra vietnieks un Aizsardzības ministrijas Galvenās militāri politiskās pārvaldes priekšnieks Viktors Goremikins paziņoja, ka šīs izmaiņas palielinās to Krievijas iedzīvotāju skaitu, kurus iespējams iesaukt militārajā dienestā, un veicinās karavīru vervēšanu karam Ukrainā 2026. gadā.
Analītiķi uzskata, ka šādas likumdošanas izmaiņas liecina par Kremļa centieniem paplašināt potenciālo karavīru loku, vienlaikus gatavojoties plašākai mobilizācijai jau šoruden.
Krievijas vadība labi apzinās, ka jauns iesaukšanas vilnis var kļūt par pēdējo pilienu sabiedrības pacietības kausā un izraisīt plašus protestus. Tieši tāpēc varasiestādes šobrīd meklē aplinkus ceļus armijas papildināšanai, vienlaikus gatavojot iekšējās drošības spēkus, lai jebkādus tautas nemierus vajadzības gadījumā noslāpēt jau pašā saknē.
Tādēļ šobrīd tiek darīts viss, lai nodrošinātu papildu karavīrus, vienlaikus aktīvi gatavojot iekšējās drošības struktūras, lai vajadzības gadījumā nekavējoties apspiestu jebkādu sabiedrības neapmierinātību valsts iekšienē.