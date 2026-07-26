Portugāles pludmalēs ievieš divus stingrus ierobežojumus
Portugāles pludmales tiek uzskatītas par vienām no populārākajām Eiropā, tāpēc vietējās varas iestādes ir spiestas ieviest arvien jaunus ierobežojumus un sodus.
Kā raksta "The Sun", Portugāles Nacionālā jūrniecības pārvalde ir izdevusi virkni jaunu stingru pludmales aizliegumu, kas attiecas gan uz valsts kontinentālo daļu, gan uz attālo Madeiras salu. Cita starpā atpūtniekiem pludmalēs ir aizliegts spēlēt futbolu vai tenisu, izņemot īpaši tam paredzētās zonās.
Turklāt pludmales apmeklētājiem turpmāk atpūtas laikā ir aizliegts izmantot savas skaļruņu iekārtas. Pludmalēs aizliegts arī uzstādīt teltis, kurināt ugunskurus un rīkot grilēšanu.
Ierobežojumi skāruši arī populāras ūdens aktivitātes – vindsērfingu, kaitbordu un sērfošanu –, kuras turpmāk drīkstēs veikt tikai īpaši norādītās zonās.
Ūdensmotocikli un citi motorizēti peldlīdzekļi arī ir aizliegti peldvietu zonās, un tos drīkstēs izmantot tikai tam paredzētos koridoros.
Makšķerēt vietējās pludmalēs turpmāk drīkstēs tikai pēc peldsezonas beigām.
Dažās Portugāles pludmalēs ir arī īpaši noteiktas zonas saulessargu izvietošanai, taču tās nedrīkst aizņemt vairāk par 30% no pludmales teritorijas vai 50% no krasta līnijas. Pārējā pludmales daļa ir paredzēta sabiedriskai lietošanai.
Sodi par pārkāpumiem atšķiras atkarībā no nodarījuma. Piemēram, par skaļruņu izmantošanu tūristiem var piemērot naudas sodu no 200 līdz 4000 eiro, savukārt par patvaļīgu kempinga ierīkošanu vai futbola spēlēšanu pludmalē jāmaksā no 30 līdz 100 eiro.
Par iekļūšanu peldvietas zonā sērfošanas laikā tūristiem var piemērot sodu no 55 līdz 550 eiro.
Jaunie noteikumi attiecas ne tikai uz okeāna piekrasti, bet arī uz iekšzemes upju pludmalēm. Turklāt katrai pludmalei ir noteikti atšķirīgi šo noteikumu spēkā stāšanās termiņi.